Joyn startet «Party Workers» noch im August

Das Reality-Format war ursprünglich für den Herbst angekündigt. In der Sendung müssen zehn Party-Begeisterte ihr Talent im Nachtleben unter Beweis stellen, um sich ihren Party-Aufenthalt zu verdienen.

Der Streamingdienst Joyn hat den Start des neuen Reality-Formatsfür den 31. August angekündigt. Ursprünglich hatte der Dienst von ProSiebenSat.1 Media erst im Herbst mit der Sendung aus dem Hause Banijay Productions Germany geplant. Los geht es mit einer Doppelfolge, die jeden Donnerstag um zwei weitere der insgesamt 16 Episoden erweitert wird. Hinter der Bezahlschranke bei Joyn Plus+ gibt es immer bereits die nächsten beiden Folgen als Preview zu sehen.In «Party Workers», das auf dem gleichnamigen französischen Original basiert, erobern jeweils fünf Party-willige Frauen und Männer aus der Schweiz und Deutschland die spanische Insel Mallorca und leben zehn Tage in einer luxuriösen Finca. Die 20- bis 28-jährigen Teilnehmer genießen zunächst ein komfortables WG-Leben, was allerdings nur von kurzer Dauer ist.Die Twens müssen sich ihr Luxus-Party-Leben verdienen. Sie stellen ihr Nachtleben-Talent unter Beweis und können mit Jobs in der Party-Szene Komfort für sich selbst oder ihre Mitbewohner erarbeiten. Gefragt ist Teamspirit, doch man muss den verdienten Komfort nicht mit der Gruppe teilen.