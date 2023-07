«Quiz Taxi» feiert Comeback im September

TV-News

Kabel Eins plant die Quiz-Sendung mit Thomas Hackenberg am werktäglichen Vorabend ein.

Es war eine der größten Überraschungen der diesjährigen Screenforce Days, als Kabel Eins das-Comeback ankündigte. Damals hieß es, dass die Neuauflage mit Thomas Hackenberg im Herbst über den Sender rollen würde, nun hat Kabel Eins ein konkretes Datum via Twitter verkündet. Demnach feiert die Quiz-Sendung am 4. September ihr Comeback und wird von montags bis freitags immer um 18:55 Uhr zu sehen sein. Dort ist derzeit das wenig erfolgreichebeheimatet, das den starken Vorlauf vonnicht wirklich nutzen kann.Für das «Quiz Taxi» ist es eine Rückkehr ins Programm nach über einem Jahrzehnt, nachdem sich der Unterföhringer Sender 2012 an einer Neuauflage des Originals mit Murat Topal versucht hatte. Hackenberg moderierte die Sendung einst zwischen 2006 und 2008, ebenfalls am werktäglichen Vorabend in der 19-Uhr-Stunde.Ob es zu inhaltlichen Veränderungen kommen wird, lässt Kabel Eins vorerst weiter offen. Für die ersten drei Fragen erhielten die Kandidaten in den Nullerjahren jeweils 50 Euro, für die nächsten sieben Fragen gab es 100 Euro je richtiger Antwort, alle weitere korrekten Antworten wurden mit 150 Euro belohnt. Zudem hatten die Ratenden die Möglichkeit auf einen Telefon- und Passanten-Joker zurückzugreifen. Bei der 2012er-Neuauflage «Quiz Taxi Reloaded» sanken die Gewinnstufen auf 20, 50 und 100 Euro.