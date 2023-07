Auch Joyn lässt ein «Quiz Taxi» fahren

TV-News

Neben Kabel Eins setzt auch der Streamingdienst Joyn auf das rollende Quizformat – in einer eigenen Version, die von Amar moderiert wird.

Gerade hat Kabel Eins das Startdatum für das Comeback des «Quiz Taxis» mit Thomas Hackenberg bekannt gegeben – los geht es am 4. September ( Quotenmeter berichtete ) –, da ist der ProSiebenSat.1-Streamingdienst Joyn mit einer eigenen Version nachgezogen. Moderiert wird der Spin-offvon Social-Media-Star Amar, der über eine halbe Million Abonnenten bei YouTube zählt. Geplant ist die kostenlose Ausstrahlung von zwei wöchentlichen Folgen ab dem 18. September. Eine Preview gibt es exklusiv hinter der Bezahlschranke bei Joyn Plus+. Auch von der Kabel-Eins-Version gibt es eine exklusive Preview der nächsten Folge immer sieben Tage vorab im Joyn-Premiumbereich.Neben regulären Taxi-Gästen fordert Amar auch Freunde und bekannte Gesichter aus der Social-Media-Welt in seinem Taxi heraus. Inwieweit sich das Joyn-Format von der Kabel-Eins-Version unterscheidet, ist nicht bekannt, da Kabel Eins keine näheren Infos über Gewinnstufen oder ähnlichem verriet. Auch Joyn hielt sich in dieser Hinsicht bedeckt. Wie das Original wird auch die Joyn-Edition von filmpool entertainment produziert.Gastgeber Amar freut sich über das Spin-off: „Ich habe schon damals unglaublich gerne das «Quiz Taxi» geschaut und mich sehr über die Möglichkeit gefreut, selbst als Host mitwirken und dem Format meine ganz eigene Note geben zu dürfen!“, so der 27-Jährige.