«Die Retourenjäger» wechseln den Sendeplatz

TV-News

Panagiota Petridou präsentiert neue Folgen der RTLZWEI-Sendung künftig am Montagabend. Zuvor war die Trödel-Show am Mittwoch beheimatet.

RTLZWEI hat die Fortsetzung der zweiten-Staffel angekündigt, die auf einem neuen Sendeplatz ins Programm zurückkehrt. Ab dem 31. Juli meldet sich Panagiota Petridou mit neuen Folgen, nachdem die ersten sieben Folgen immer mittwochs gesendet worden waren. Damit lösen «Die Retourenjäger» das aktuell sehr erfolgreiche Camping-Formatab, das zuletzt regelmäßig mehr als sieben Prozent Marktanteil in der Zielgruppe einfuhr.Für Petridou lief es zuletzt nicht ganz so gut. Drei neue Folgen mussten sich im Januar mit 4,8, 3,4 und 3,7 Prozent Markanteil zufriedengeben. Positiv für RTLZWEI verlief die Programmplanung dennoch, denn mit beiden Wiederholungsausgaben im Februar sackten die Werte nicht ab, sondern hielten das Niveau. Nun soll es auf neuem Sendeplatz in der Primetime noch besser laufen.In der Show versuchen Händler, Retouren in einer Auktion zu ersteigern. Dabei wissen sie aber bis zum Ende nicht, was sich auf der Palette hinter der Folie verbirgt. Einzig 30 Sekunden vor Auktionsbeginn bekommen sie einen kurzen Einblick auf die Palette. Dann müssen sie entscheiden, ob sich die Jagd lohnt. Nur wer hier unter Zeitdruck mit Adleraugen die Palette sorgfältig inspiziert und die Hinweise vom Verkäufer gut kombiniert, kann eine mögliche Niete von einem rentablen Retourenschatz unterscheiden. In der ersten Folge versteckt sich unter anderem eine E-Ladesäule mit einem Wiederverkaufswert von weit über 10.000 Euro. Allerdings kommt es auch zu zwei Flop-Paletten unter der roten Box.