Roku macht «Jeopardy» interaktiv

Vermischtes

Ab sofort können die Fernsehzuschauer selbst raten. Allerdings gibt es die Möglichkeit noch nicht bei aktuellen Sendungen.

Roku bekommt sein erstes sprachgesteuertes Spiel: eine Version des Dauerbrenners. Das Spiel wurde von Volley, einem Entwickler von sprachgesteuerten KI-Spielen, für die Roku-Plattform entwickelt. Um das «Jeopardy!»-Spiel auf Roku zu spielen, reagieren die Spieler auf Hinweise mit ihrer Stimme – genau wie die echten Kandidaten in der Spielshow. Das Spiel ist im Einzelspielermodus verfügbar, in dem man gegen die Antworten anderer echter Spieler antritt, die zuvor aufgezeichnet wurden. Eine Rangliste am Ende jeder Sitzung zeigt, wie Sie im Vergleich zu anderen Spielern abschneiden.«Jeopardy!» ist ab sofort auf allen Roku-Geräten verfügbar; eine Version des Spiels ist auch für Amazon Alexa erhältlich. Nutzer können eine Woche lang kostenlos spielen; danach müssen sie ein Abonnement für 9,99 US-Dollar/Monat für die Volley-App auf Roku abschließen. «Jeopardy!» ist zunächst das einzige Spiel in der Volley-App auf Roku; das Unternehmen gibt an, dass es mehrere weitere Titel in der Entwicklung hat, lehnte es aber ab, diese zu nennen.„«Jeopardy!» ist seit fast sechs Jahrzehnten eine kultige Quizshow", sagt Suzanne Prete, EVP of Game Shows bei Sony Pictures Television. "Jeder weiß bereits, wie man seine Antworten auf den Fernsehbildschirm brüllt. Die Voice AI-Technologie von Volley verbessert das Spielerlebnis für die Fans dieser beliebten Serie und ermöglicht es ihnen, sich auf neue, aufregende Weise zu engagieren."