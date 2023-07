Premiere von «Special Ops: Lioness» abgesagt

US-Fernsehen

Da keine Schauspieler zum Event erscheinen, gibt es keine Premierenveranstaltung der Paramount+-Serie.

Es wird keine Premiere auf dem roten Teppich für Paramountsgeben. Die Absage folgt auf die Ankündigung der SAG-AFTRA, dass die Gilde zusammen mit der Writers Guild einen eigenen Streik gegen die Film- und Fernsehgesellschaften beginnen wird."Wir sind uns bewusst, dass dies eine enttäuschende Nachricht ist und entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die dadurch entstehen. Wir freuen uns sehr darauf, die Serie zu feiern und können es kaum erwarten, sie am 23. Juli dem Publikum von Paramount+ vorzustellen", heißt es in der offiziellen Bestätigung von Paramount+ über die Planänderung für die Premiere von Taylor Sheridans Militärdrama.Ursprünglich sollte die «Special Ops: Lioness»-Premiere am 18. Juli im Directors Guild of America Theatre in Los Angeles stattfinden und Auftritte von Stars wie Zoe Saldaña, Laysla De Oliveira, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Stephanie Nur, Hannah Love Lanier und Sam Asghari beinhalten.