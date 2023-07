HBO setzt auf den «Golden Boy»

US-Fernsehen

Der zweiteilige Dokumentarfilm dreht sich um den Boxer Oscar De La Hoya, der mehrere Titel gewann.

Der zweiteilige Dokumentarfilmvon HBO unter der Regie des preisgekrönten Filmemachers Fernando Villena (HBO's «Dear Rider» und «Any One of Us») wird am Montag, 24. Juli , 21:00 Uhr ausgestrahlt. Einen Tag später folgt der zweite Part. Beide Episoden werden ab dem 24. Juli um 21:00 Uhr auf Max zum Streamen verfügbar sein. Der Dokumentarfilm hatte seine Weltpremiere auf dem Tribeca Festival 2023.Als junger Mann war Oscar De La Hoya ein olympischer Goldmedaillengewinner im Boxen, ein Profiboxer, der mehrere Weltmeistertitel gewann, ein Held seiner Heimatstadt und ein Vorbild für seine mexikanisch-amerikanische Gemeinde in East Los Angeles. De La Hoya, der den Spitznamen "The Golden Boy" trug, erlangte mit seinem guten Aussehen, seinem Charisma und seiner zu Herzen gehenden Geschichte, wie er für seine sterbende Mutter olympisches Gold gewann, sowohl im Ring als auch außerhalb des Rings landesweite Bekanntheit als Superstar. Doch hinter dieser glänzenden Fassade war nicht alles so, wie es schien.Erzählt in De La Hoyas eigenen Worten, durch eine Reihe offener Interviews mit ihm und seinen engsten Vertrauten und mit seltenem Archivmaterial, enthüllt «The Golden Boy» die Schichten dieser gefeierten und doch komplizierten Persönlichkeit, erforscht seine Triumphe und Turbulenzen und enthüllt einen Mann, der mit seinen lebenslangen Dämonen und der unmöglichen Last eines Spitznamens, dem er nicht gerecht werden konnte, zu kämpfen hatte.