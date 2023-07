«Love Island» startet bei Peacock

US-Fernsehen

Sarah Hyland, Star aus «Modern Family», wird die Show moderieren.

kehrt mit einer völlig neuen Besetzung von Singles auf der Suche nach Liebe auf die Fidschi-Inseln zurück. Die «Modern Family»-Darstellerin Sarah Hyland, die in der vierten Staffel ihr Debüt als Moderatorin gab, ist ebenso wieder dabei wie der britische Komiker Iain Stirling als Erzähler.Die Peacock-Serie folgt einer Gruppe von Singles, die in der «Love Island»-Villa nach einer romantischen Verbindung suchen. Während ihres Aufenthalts werden die Inselbewohner immer wieder mit Herausforderungen, Tests und Wendungen konfrontiert, um herauszufinden, ob sie mit ihrem aktuellen Partner zusammenbleiben oder sich mit jemand Neuem zusammenraufen wollen. Während sie versuchen, eine neue Liebe zu finden, können die Zuschauer zu Hause darüber abstimmen, wer bleiben darf und wer mit gebrochenem Herzen nach Hause geschickt wird. Die fünfte Staffel findet auf den Fidschi-Inseln statt, wo auch die erste Staffel gedreht wurde.Vor der Staffelpremiere verrieten die Islanders in einem Teaser, dass sie es kaum erwarten können, mit ihrer Love Island-Reise zu beginnen. Die Teilnehmer sind zwischen 21 und 27 Jahre alt und besteht aus Studierenden, zwei Krankenschwestern, einer Mikrobiologin, einem Verkäufer und einer Dairy Queen-Managerin. Die fünfte Staffel von Love Island USA feiert am 18. Juli auf Peacock Premiere. In der ersten Woche werden täglich um 21:00 Uhr neue Episoden ausgestrahlt. Neue Episoden werden dann donnerstags bis dienstags hochgeladen.