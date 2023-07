Super Bowl-Werbung fast ausverkauft

US-Fernsehen

Paramount Global ist mit den aktuellen Verkäufen sehr gut im Zeitplan.

Paramount Global sieht einen Ansturm auf die Werbeplätze für die kommende Übertragung des Super Bowl LVIII im Jahr 2024 – ein Lichtblick in einem für das Fernsehgeschäft düsteren Markt. Das zu Paramount gehörende Unternehmen CBS wird das nächste Big Game der NFL am 11. Februar nächsten Jahres aus Las Vegas übertragen – das erste Mal, dass das Football-Spektakel dort stattfindet. Drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen zufolge hat das Unternehmen bereits einen beträchtlichen Teil der prominenten Werbespots in der ersten Hälfte des Spiels verkauft, und einen großen Teil davon auch im dritten Viertel."Wir haben unseren Kunden gesagt: Wenn ihr den Super Bowl wollt, dann jetzt", so ein Media-Einkäufer gegenüber dem US-Fachblatt „Variety“. Die Einkäufer schätzen, dass CBS mindestens 70 Prozent seines verfügbaren Inventars hätte verkaufen können, möglicherweise sogar mehr. Sicherlich würde ein Teil dieser Schätzung von Werbekunden stammen, die mehrjährige Sponsoringverträge zur Unterstützung der Veranstaltung abgeschlossen haben, aber ein solches Ausverkaufsniveau im Juli zu erreichen, ist mehr als typisch.Paramount Global lehnte es ab, leitende Angestellte für einen Kommentar zur Verfügung zu stellen. Der Schlüssel zu Paramounts Strategie liegt laut Einkäufern darin, keine massive Preiserhöhung für einen Super-Bowl-Platz zu verlangen. Einkäufer haben angedeutet, dass CBS 6,5 Millionen Dollar oder etwas mehr für einen 30-Sekunden-Spot verlangt, wobei die Preise pro Spot für Kunden, die mehrere Werbeplätze kaufen, sinken. Fox verlangte zwischen sechs und sieben Millionen Dollar für einen 30-Sekunden-Werbespot bei der Übertragung des klassischen Spiels im Jahr 2023.