Die Hochzeit steht vor der Tür

Soap-Check

In Lüneburg wird es schon bald romantisch, immerhin besichtigen Mathias und Sandra einen Pferdehof. Dort könnte die große Feier stattfinden.

«Rote Rosen» (Mo – Fr, 14.10 Uhr, Das Erste)

«Sturm der Liebe» (Mo – Fr, 15.10 Uhr, Das Erste)

«Dahoam is Dahoam» (Mo – Do, 19.30 Uhr, Bayrisches Fernsehen)

«Unter Uns» (Mo – Fr, 17.30 Uhr, RTL)

«Alles was zählt» (Mo – Fr, 19.10 Uhr, RTL)

«Gute Zeiten, schlechte Zeiten» (Mo – Fr, 19.45 Uhr, RTL)

«Köln 50667» (Mo – Fr, 18.05 Uhr, RTLZWEI)

«Berlin – Tag & Nacht» (Mo – Fr, 19.05 Uhr, RTLZWEI)

Sandra hat volles Programm am Tag vor der Hochzeit: Sie will neben den Vorbereitungen auch Zeit mit Nici verbringen und mit Mathias spontan einen Pferdehof besichtigen. Doch dann wird ihr Auto abgeschleppt und Anke steht aufgewühlt vor der Tür - sie hat sich von Florian getrennt. Tina kann ihren Alltag kaum noch bewältigen. Hat sie doch einen Burnout? Ben überredet sie, zum Arzt zu gehen, aber kurz vorher sagt sie ab, denn sie hat Angst, für längere Zeit auszufallen. Ben tischt sie einen Vitaminmangel als Diagnose auf. Ralf will versuchen, Marvin zu vertrauen. Doch erst muss Ralf die Drogenrazzia in der Laube seinem Vorgesetzten erklären. Der hat zwar nichts gegen Ralf in der Hand, nimmt es aber als Vorwand, ihn von Anettes Fall abzuziehen. Doris will zurück nach Düsseldorf und versucht Ceyda die neue Stelle in Simons Start-Up schlecht zu reden. Doch Hannes weckt in Ceyda die Idee, eine Demo der Dahlmann-Belegschaft vor Doris' Villa zu initiieren. Als Doris von der Demo hört, beschließt sie, erst einmal in Lüneburg zu bleiben.Leander wird von Michael an eine weitere Zeugin erinnert und hofft, dass Vronis Zimmernachbarin Daniela Müller ihn mit einer Aussage vor Gericht entlasten kann. Die Suche nach ihr ist schwieriger als gedacht: Erst gibt es im Krankenhaus IT-Probleme, dann bekommt Alexandra Wind davon und versucht, Leanders Vorgehen zu verhindern. Leander beobachtet, wie Eleni und Julian im Gewächshaus miteinander herumalbern. Ertappt geht Eleni auf Distanz, was Julian bemerkt. Als er sie darauf anspricht, gibt Eleni zu, dass ihr Leander nicht egal ist. Nach einem Streit mit Max lassen Vanessa und Carolin zum Bestürzen der Gäste ihre Hochzeit ausfallen. Helene versucht, mit Max zu reden und ihn zum Einlenken zu bewegen. Dieser zeigt sich zunächst unzugänglich, entschuldigt sich dann aber doch bei Vanessa und Carolin für sein impulsives Verhalten. Valentina will Otto dabei unterstützen, beim Bewerbungsgespräch vor Werner einen guten Eindruck zu machen. Auf der Suche nach einem passenden Anzug borgt sie sich heimlich einen aus Roberts Zimmer. Gerade als alles gutzugehen scheint, funkt Robert dazwischen …Maja lässt ihrer Enttäuschung über ihren Vater freien Lauf. Kann Severin mit den harten Vorwürfen seiner Tochter umgehen? Ein Riss in der Wand der Fahrradwerkstatt führt dazu, dass die Werkstatt und die umliegenden Gebäude gesperrt und überprüft werden müssen. Muss das Dorffest womöglich ausfallen?Um endlich wieder eine Chance bei Vivien zu haben, will Tobias David als Lügner enttarnen. Dazu greift er zu extremen Mitteln. Chris will Cecilia beweisen, dass er sie nicht mehr verlassen will. Blöderweise braucht er dabei Hilfe, und zwar ausgerechnet von Cecilia selbst. Als Nadine spontan Fabian unterstützt, hilft sie damit ungeplant auch Ronja. Bambi kann ihr daraufhin beweisen, dass sie Ronja nicht so egal ist, wie sie glaubt.Kilian kommt an Informationen, mit denen er die Steinkamps ausbremsen kann - mit ungeahnten Folgen. Leyla erkennt, dass Isabelle nicht von Yannick lassen kann. In dem Wunsch, ihn zu schützen, greift sie zu einem provokanten Mittel. Ben wird durch ein versöhnliches Gespräch zwischen Kim und Hanna motiviert, den ersten Schritt zu gehen.Carlos ist zurück und scheint seinen Liebeskummer wegen Nina überwunden zu haben. Als er jedoch keine Unterkunft findet und am Ende in Ninas Wohnung landet, wird er von seinen Gefühlen eingeholt ... Maren bringt es nicht über sich, Michi über den Verbleib des Schmuckstücks aufzuklären. Tobias verhilft ihr schließlich zu einer Lösung. Wird Maren sich aus ihrer misslichen Lage hinausmanövrieren können?Oskar hat immer noch große Bedenken, was das Verhalten von Vickys Freund Gio angeht. Dementsprechend ist er alles andere als begeistert, als er seinen kleinen Sohn Toni bei Gio abgeben soll, obwohl Vicky nicht da ist. Nur mit äußerst mulmigem Gefühl lässt sich Oskar darauf ein. Er hat die Hoffnung, dass Gio und Toni nur kurze Zeit allein miteinander verbringen werden und Vicky bald zurückkehrt. Doch dann bekommt Oskar mit, dass sie über einen längeren Zeitraum nicht daheim sein wird. Er ist außer sich.Yasemin ist fest davon überzeugt, ein perfektes Leben zu führen. Dass ihr Verlobter Sami jetzt auch noch bei ihrem Vater arbeitet, ist für sie nur die Kirsche auf der Sahne. Dabei ahnt sie nicht ansatzweise, wie Sami die Sache sieht. Der hat nämlich eine völlig andere Wahrnehmung. In ihm wachsen die Zweifel. Mit seiner jetzigen Situation ist er zunehmend unzufrieden. Viel lieber würde er als Friseur arbeiten. Als Yasemins Vater ihm dann auch noch eröffnet, dass er ihn fest anstellen will und außerdem plant, weitere Filialen zu eröffnen, steigt der Druck auf Sami umso mehr. Dann läuft ihm Paula über den Weg und Sami muss feststellen: Sie kennt ihn viel besser als seine Verlobte Yasemin.