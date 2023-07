Park Eun-bin ist «Castaway Diva»

International

Die südkoreanische Schauspielerin übernimmt die Rolle in der neuen Netflix-Serie.

Die koreanische Schauspielerin Park Eun-bin arbeitet erneut mit Netflix zusammen, nachdem sie in dem koreanischen Erfolgsdrama «Extraordinary Attorney Woo» mitgespielt hat. Park hat die Hauptrolle in der kommenden Netflix-Serie(Arbeitstitel) übernommen, die Ende 2023 starten soll. In der neuen Serie spielt sie Seo Mok-ha, eine aufstrebende Sängerin, die 15 Jahre lang auf einer einsamen Insel gestrandet ist - und sich dann auf den Weg macht, eine Diva zu werden.Park wird in «Castaway Diva» von einem Ensemble beliebter koreanischer Schauspieler begleitet, darunter Kim Hyo-jin, Chae Jong-hyeop, Cha Hak-yeon und Kim Joo-hun. Kim Hyo-jin spielt Yoon Ran-ju, eine einst populäre Sängerin und Seo Mok-has Idol, die nach der Begegnung mit ihrem Fan von der Insel ein neues Leben beginnen will. Chae porträtiert Kang Bo-geol, einen ruhigen und introvertierten Varieté-Produzenten und Regisseur.«Castaway Diva» wird von Oh Chung-hwan («Hotel Del Luna», «Big Mouse») inszeniert und von Park Hye-ryun («Start-»Up, «While You Were Sleeping») geschrieben, wobei das neue Drama die dritte Zusammenarbeit der beiden darstellt.