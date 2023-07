Apple schaut auf «Super Models»

US-Fernsehen

Imagine Documentaries und One Story Up haben eine vierteilige Reihe produziert.

Das Streamingangebot von Apple setzt auf die neue Dokumentarfilm-Reihe, die am 20. September 2023 weltweit starten wird. Die vierteilige Serie, die von Imagine Documentaries und One Story Up produziert wird und bei der die Oscar-Preisträger Roger Ross Williams und Larissa Bills Regie führen, beleuchtet die bemerkenswerten Karrieren von Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington. Der beispiellose Zugang zu den Models führt die Zuschauer hinter die Kamera und über den Laufsteg hinaus und enthüllt, wie sie die Welt der Elite-Models beherrschten und gleichzeitig eine Verbindung beleuchteten, die im Alleingang die Machtdynamik einer ganzen Branche veränderte.«The Super Models» führt zurück in die 1980er Jahre, als sich vier Frauen aus verschiedenen Ecken der Welt in New York zusammenfanden. Sie waren bereits eigenständige Persönlichkeiten, doch das Ansehen, das sie durch ihr Zusammentreffen erlangten, ging über die gesamte Branche hinaus. Ihr Prestige war so außergewöhnlich, dass die vier die Marken, die sie präsentierten, überflügelten und die Namen Naomi, Cindy, Linda und Christy ebenso bekannt machten wie die Designer, die sie stylten. Heute stehen die vier Supermodels durch ihren Aktivismus, ihre Philanthropie und ihr unternehmerisches Geschick weiterhin an vorderster Front der Kultur. Während die Modeindustrie sich selbst - und die Rolle der Frauen in ihr - immer wieder neu definiert, ist dies die ultimative Geschichte der Macht und wie vier Frauen zusammenkamen, um sie für sich zu beanspruchen, und damit den Weg für ihre Nachfolgerinnen ebneten.«The Super Models» wird für Apple TV+ von Imagine Documentaries und One Story Up produziert, mit den ausführenden Produzenten Brian Grazer, Ron Howard, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Barbara Kopple, Roger Ross Williams und Geoff Martz, sowie Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista und Christy Turlington Burns.