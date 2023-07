Sonntag ist Film-Tag?

Quotennews

Der Sonntagabend stand bei den privaten Sendern voll im Zeichen der Spielfilme, außerhalb der Primetime sah das jedoch anders aus.

Der Sonntag, mit Familie, Partner, Freunden oder alleine auf der Couch - nicht weit muss hier eine Brücke zu Spielfilmen geschlagen werden. Doch wie schlagen sich die Programmierungen, die doch so oft mit unerwünschter Werbung unterbrochen werden? Sat.1 schaltete ab 16:10 Uhr in den Film-Modus., eine Komödie aus dem Jahr 2011, holt ordentliche 0,3 Millionen Zuschauer zum Bällchensender, der Marktanteil kam auf 2,4 Prozent. Die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,1 Millionen und 4,4 Prozent. Im Anschluss sollte es der Familienfilm richten, «Peter Hase» ► steigert das Interesse am Vorabend auf 0,54 und 0,18 Millionen Zuschauer, die Marktanteile entwickeln sich damit auf 3,4 und 5,9 Prozent.Zur Primetime zeigt sichmit guten 0,92 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 4,2 Prozent, hiervon konnten 7,8 Prozent und demnach 0,35 Millionen Umworbene definiert werden. Am späten Abend schickt Sat.1 nochüber den Äther. Von etwa 23:00 - 01:30 Uhr waren noch 0,35 Millionen Zuschauer an Bord, der Marktanteil landete so bei 4,1 Prozent. VOX verzichtete am Abend auf einen Spielfilm und zeigte «Kitchen Impossible», dafür wollte der Sender mit der roten Kugel ab 15:15 Uhrzeigen. Hier folgten 0,47 Millionen Zuschauer, womit sich ein Marktanteil von 4,1 Prozent ergab. Die Zielgruppe kam auf 0,12 Millionen Werberelevante, so waren 5,1 Prozent am entsprechenden Markt möglich.Neben den genannten Programmierungen zeigten RTL ProSieben und RTLZWEI am Abend Spielfilme. «Tomb Raider» undkamen auf 1,38, 1,04 und 0,84 Millionen Zuschauer im Gesamten, die jeweiligen Marktanteile lagen bei 6,1, 4,5 und 3,9 Prozent. Aus der Zielgruppe ließen sich 0,37, 0,55 und 0,3 Millionen Umworbenen vermelden, hier waren 7,9, 11,5 und 6,8 Prozent möglich.