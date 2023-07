«Achtung Kontrolle» präsentiert sich mit zufriedenstellenden Resultaten

Wochenquotencheck

In der letzten Zeit zeigten sich keine großen Änderungen, doch ab September wird das «Quiz Taxi» den Sendeplatz übernehmen.



Schon lange hatvon Montag bis Freitag den Sendeplatz ab 18.55 Uhr bei Kabel Eins inne. Im vergangenen Monat kündigte der Sender im Rahmen der Screenforce Days an, das «Quiz Taxi» zurückzuholen. Dieses hatte dem Sender von 2006 bis 2008 gute Quoten beschert. Auch das Konzept bleibt gleich: Gewöhnliche Taxi-Kunden werden spontan zu Quiz-Kandidaten und müssen Fragen aus verschiedenen Wissensbereichen beantworten. Nun wurde auch bekannt gegeben, dass das Format ab dem 4. September auf dem Sendeplatz des Blaulichtformats laufen wird. Ganz verschwinden wird «Achtung Kontrolle!» jedoch nicht. Stattdessen laufen die Folgen dann ab 19.30 Uhr. Quotenmeter wirft nun vor dem Wechsel einen Blick auf die aktuellen Quoten.Am Montag startete man mit 0,44 Millionen Fernsehenden in die neue Woche. In dieser Folge hatten es die Ladendetektive Ali und Richie mit einem Wodka-Dieb zu tun, welcher jedes Wort und jegliche Kooperation verweigerte. Zudem spürten Christiane und Albert von der Autobahnpolizei Handysünder auf. Insgesamt reichte dies für einen passablen Marktanteil von 2,5 Prozent. Die Zielgruppe war mit 0,11 Millionen Interessenten vertreten. Hier kam eine solide Quote von 3,6 Prozent zusammen.Am darauffolgenden Tag wiederholten sich die Resultate vom Montag exakt gleich. Erneut sicherten sich 0,44 Millionen Zuschauer 2,5 Prozent. Und auch die 0,11 Millionen Umworbenen landeten ein weiteres Mal bei einer Quote von 3,6 Prozent. Auf dem Gesamtmarkt ging es ab diesem Punkt nur noch abwärts. Am Mittwoch waren noch 0,41 Millionen Interessenten mit von der Partie, was sich in einem akzeptablen Marktanteil von 2,3 Prozent widerspiegelte. Die 0,13 Millionen Werberelevanten hatten sich hingegen auf gute 4,4 Prozent gesteigert.Der Tiefpunkt war hingegen einen Tag später erreicht, als sich lediglich 0,32 Millionen Fernsehende für das Format interessierten. Hier fiel man deutlich auf magere 1,8 Prozent zurück, was den schwächsten Wert seit dem 20. Juni bedeutete. Auch die 0,10 Millionen Jüngeren verbuchten mit passablen 3,3 Prozent Marktanteil den Wochentiefstwert. Mit 0,39 Millionen Neugierigen ging es am Freitag zumindest wieder leicht aufwärts, so dass nun annehmbare 2,4 Prozent Marktanteil auf dem Papier standen. Die 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen fuhren mit einer hohen Quote von 4,7 Prozent den Wochenbestwert ein.Das Format schnitt in dieser Woche recht ähnlich ab, wie in den Monaten zuvor. In der Zielgruppe bewegt sich die Sendung seit langer Zeit um den Senderschnitt herum und übertrifft ihn vereinzelt, wie an zwei Tagen in dieser Woche. Auf dem Gesamtmarkt kommt man hingegen nicht ganz an den Senderschnitt heran. Mit Ausnahme des Donnerstags waren jedoch auch hier an den anderen Tagen zufriedenstellende Resultate möglich. Im Juni hatte Kabel Eins etwas geschwächelt und war deutlich häufiger auf maue Werte zurückgefallen. Im September wird sich dann zeigen, wie sich der Sendeplatzwechsel auf die Quoten auswirkt und ob das «Quiz Taxi» ein erfolgreicher Ersatz sein wird.