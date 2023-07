«Stranger Sins» startet noch in dieser Woche

TV-News

In der Erotik-Reality von RTL+ stellen sich acht Paare in Mexiko dem Sex-Experiment, die eigene erotische Fantasie auszuleben, zu der ihnen bislang der Mut fehlte.

RTL+ hat das Erscheinungsdatum der Erotik-Realitybekannt gegeben und mit einem zeitnahen Start überrascht. Das Format, dessen Pläne im März bekannt geworden waren und das zuletzt bei den Screenforce Days Erwähnung fand, startet diesen Freitag, 21. Juli, beim Kölner Streamingdienst. Wöchentlich gibt es zwei Folgen, die Staffel umfasst insgesamt acht Ausgaben.«Stranger Sins» wird als Sex-Experiment beschrieben, an dem insgesamt acht Paare teilnehmen, die ermutigt werden, ihre eigenen erotischen Fantasien auszuleben, für die ihnen bisher der Mut fehlte. Dabei geht es unter anderem um Sex zu dritt, Bondage oder Rollenspiele. Begleitet werden die Paare auf ihrer erotischen Reise von Sex-Coachin Lea Holzfurtner. Sie hilft den Paaren – mit Unterstützung von Dominique Insomnia und Tantracoach Eric Osterlund – nicht nur dabei, ihre Wünsche zu formulieren und umzusetzen, sondern auch neue Erfahrungen und die Emotionen, die damit einhergehen, zu verarbeiten.Neben zahlreichen Persönlichkeiten, die zwar Erfahrungen vor der Kamera besitzen, aber keine im klassischen Fernsehen, werden auch Elli und Credo an dem Experiment teilnehmen. Die beiden nahmen 2021 an dem erfolgreichen RTL+-Formatteil und dürften somit dem ein oder anderen RTL+-Zuschauer bekannt sein.«Stranger Sins» ist eine Produktion von RTL Studios.