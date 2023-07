Banijay baut Hub in Indien

International

Asiatische Versionen von «Survivor» und «Temptation Island» sollen dort entstehen.

Indien ist auf dem besten Weg, das internationale Produktionszentrum für die globalen Reality-Formateundzu werden, wie der CEO von Banijay Asia, Deepak Dhar, bestätigt hat. Dhar hatte bereits Ende letzten Jahres gegenüber dem US-Fachblatt „Variety“ erste Pläne für dieses Vorhaben geäußert, die nun in vollem Gange sind. «Survivor» hat mehr als 50 internationale Versionen und «Temptation Island» mehr als 20."In den letzten sechs bis sieben Monaten wurden erhebliche Fortschritte erzielt, um den Weg für eine Vielzahl von Produktionen in Indien zu ebnen, sowohl für Reality- als auch für Scripted-Serien. Reality ist etwas, das wir aufgrund der Stärke unserer Katalogformate der Banijay-Gruppe - Shows wie «Survivor» und «Temptation Island» - forciert haben. Wir stehen kurz davor, ein «Temptation Island»-Hub und ein «Survivor»-Hub einzurichten, und eine ganze Reihe von Unternehmen der Banijay-Gruppe werden hier Shows drehen", so Dhar gegenüber Variety."Das gibt ihnen wirklich einen Eindruck davon, wie indische Landschaften aussehen könnten und wie sie ihre Shows und Formate bereichern würden. Und natürlich ist es wichtig, dass es für sie sehr kosteneffizient ist - jeder will immer noch großartige Inhalte liefern, aber auch Kosteneffizienz herausfinden", fügte Dhar hinzu.Indien wird als Drehscheibe sowohl für die asiatischen als auch für die internationalen Versionen der Sendungen dienen. "Ich kann nicht zu viel über die genauen Länder verraten, aber stellen Sie sich vor, ein europäisches Land käme und würde in Indien für «Temptation Island» und «Survivor» filmen. Die asiatischen Versionen sind für uns sehr leicht machbar, und deshalb arbeiten wir bereits an einigen dieser Teile", sagte Dhar.