«Top Dog Germany» versucht sich aus dem Vorwochentief zu kämpfen

Quotennews

Während auf dem Gesamtmarkt nur eine leichte Steigerung möglich war, fuhr man mit der Quote in der Zielgruppe einen neuen Staffelbestwert ein.



Auch gestern wagten sich zahlreiche Vierbeiner beiwieder an den Parcours, welchen das RTL-Team extra für die neuste Staffel vorbereitet hatte. Über groß und klein ist hier alles an Hunden dabei. So trat in der vergangenen Woche neben dem kleinen Zwerg-Rauhaardackel Gimley auch der 47-Kilo-schwere Neufundländer Bo an. Kommentiert wird das Geschehen von Jan Köppen und Frank Buschmann. Während Hundetrainer Jan Dießner und Tierärztin Tanja Pollmüller als Experten mit dabei sind.Nach einem erfolgreichen Staffelauftakt stieg das Interesse zunächst noch weiter an. In der Vorwoche fiel man dann jedoch deutlich auf 1,31 Millionen Fernsehende zurück, was passable 7,0 Prozent Marktanteil bedeutete. Auch bei den 0,35 Millionen Jüngeren ging es abwärts auf knapp überdurchschnittliche 10,4 Prozent. Mit 1,37 Millionen Interessenten ging es gestern nur leicht aufwärts. Weiterhin wurde ein solider Marktanteil von 7,2 Prozent eingefahren. Das jüngere Publikum vergrößerte sich auf 0,41 Millionen Menschen, wodurch der bisherige Staffelbestwert von 12,2 Prozent erzielt wurde.Ab 22.30 Uhr folgte die Reportage. Weiterhin blieben 1,08 Millionen Zuschauer für dieses Format auf den Sender. Hierbei steigerte man sich auf 7,7 Prozent und landete somit nur ganz knapp unter dem Senderschnitt. Es waren noch 0,31 Millionen Umworbene übrig, die sich die Sendung nicht entgehen lassen wollten. Hier war ein Rückgang auf eine gute Quote von 10,8 Prozent zu verzeichnen.