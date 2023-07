Quotencheck

In diesem Jahr wurden erneut im Anschluss an die «The Taste»-Folgen Highlights aus den vergangenen Staffel ausgestrahlt.

Auch im Anschluss an die diesjährige Staffel von «The Taste» waren wieder Folgen vonzu sehen. Hier werden die Highlights in bestimmten Kategorien aus all den vergangenen Staffeln zusammengefasst. Erstmals wurden diese Spezials im vergangenen Jahr im Anschluss an die Ausstrahlung der regulären Folgen gezeigt. Nur vier der neun Ausgaben waren allerdings von dem Format gefolgt. In diesem Jahr gab es nun drei weitere neue Folgen, im Anschluss wurden alte Episoden aus dem Vorjahr wiederholt.Los ging es am Mittwoch, den 3. Mai, ab 23.35 Uhr mit der ersten Ausgabe, welche unter dem Motto „Kulinarische Weltreise“ stand. Hier wurden unzählige Geschmackhighlights aus Ländern wie Italien, Indonesien oder Kuba gezeigt. Es schalteten 0,34 Millionen Fernsehende ein, was einem annehmbaren Marktanteil von 3,8 Prozent entsprach. Die 0,08 Millionen Jüngeren landeten mit mauen 4,1 Prozent direkt beim Staffeltiefstwert. In der darauffolgenden Woche wurden ungewöhnliche Zutaten wie Kartoffelchips, Blutwurst oder Delikatessen aus der Dose beleuchtet. Mit erneut 0,34 Millionen Interessenten waren diesmal passable 3,9 Prozent möglich. Die 0,12 Millionen Umworbenen hatten sich nun auf eine solide Quote von 6,3 Prozent gesteigert.Am darauffolgenden Mittwoch war Gemüse der Star der Aufgabe und es wurde auf Löffel mit Kartoffel, Kürbis und weiteres. zurückgeblickt. Mit 0,41 Millionen Menschen war das Publikum hier so groß wie an keinem anderen Tag. Erneut wurden 3,8 Prozent Marktanteil gemessen. Auch die Zielgruppe war mit 0,17 Millionen Werberelevanten am stärksten vertreten. Hier steigerte sich der Marktanteil auf 6,4 Prozent. Nach einer einwöchigen Pause ging es am 31. Mai weiter mit Folgen, die bereits im Vorjahr zu sehen gewesen waren. Diese Ausgabe führte nach Italien, denn diesmal stand alles unter dem Motto „Parmesan, Pasta & Co.“. Mit 0,34 Millionen Neugierigen fiel man hier auf den Tiefstwert von mageren 3,0 Prozent zurück. Die 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen hielten sich hingegen bei annehmbaren 5,4 Prozent.Das Thema Nachtisch spielte die zentrale Rolle in der kommenden Woche. Mit erneut 0,34 Millionen Fernsehenden hatte sich die Sehbeteiligung nun auf akzeptable 3,5 Prozent erhöht. Die 0,11 Millionen Jüngeren waren hingegen weiter auf mäßige 4,9 Prozent zurückgefallen. Mit 0,30 Millionen Menschen war die niedrigste Reichweite zum Staffelfinale am 14. Juni erreicht. An diesem Abend startete das Format allerdings auch erst ab 23.50 Uhr. So wurde dennoch ein annehmbarer Marktanteil von 3,9 Prozent eingefahren. Die 0,12 Millionen Umworbenen verbuchten ebenfalls den Bestwert von guten 6,7 Prozent Marktanteil.Im Schnitt entschieden sich somit 0,35 Millionen Fernsehenden für «Best of the Taste», was im Anschluss an die regulären Folgen gezeigt wurde. Die Ausgaben, die zur Hälfte neu und zur Hälfte wiederholt waren, erzielten somit einen mäßigen Marktanteil von 3,7 Prozent. Im Vorjahr waren die 0,37 Millionen Interessenten mit 3,8 Prozent nur geringfügig besser abgeschnitten. Die Reichweite in der Zielgruppe blieb mit 0,12 Millionen unverändert. Allerdings steigerte sich hier die Quote gegenüber dem vergangenen Jahr von 5,3 auf nun annehmbare 5,6 Prozent.