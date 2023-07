Dank Autorenstreik: «Yellowstone» landet bei CBS

US-Fernsehen

Auch «SEAT Team» wandert wieder ins Fernsehen, die True-Crime-Serie «FBI True» startet.

Montags

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Sonntag

CBS überarbeitet sein Programm für den Herbst 2023, da die Auswirkungen des Doppelstreiks in Hollywood weiterhin zu spüren sind. Als CBS im Mai sein Programm für den Herbst veröffentlichte, plante der Sender, den größten Teil seiner Drehbuchprogramme wieder zu zeigen. Doch dieses Programm wurde etwa eine Woche nach Beginn des Autorenstreiks veröffentlicht. Jetzt, da sich die SAG-AFTRA den Streikposten der Autoren anschließt und ein Ende des Streiks nicht in Sicht ist, fügt CBS eine große Anzahl von erworbenen Programmen und nicht geschriebenen Sendungen hinzu.Zu diesem Zweck importiert der Sender eine Reihe von Sendungen aus dem Paramount-Ökosystem. Am bemerkenswertesten ist vielleicht die Hit-Serie, die ab der ersten Staffel sonntags um 21.00 Uhr auf CBS wiederholt wird. Die Serie wurde ursprünglich auf Paramount Network ausgestrahlt, das ebenso wie CBS zu Paramount Global gehört. CBS bringt auchzurück zum Network, rund zwei Jahre nachdem das Militärdrama zu Paramount+ verlagert wurde. «SEAL Team» Staffel 5 wird diesen Herbst donnerstags um 22:00 Uhr auf CBS ausgestrahlt. Weitere Serien, die von Paramount zu CBS kommen, sind die Doku-Serieam Dienstag und eine Paramount+-Originalserie, die montags ausgestrahlt wird und zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird.An anderer Stelle wird CBS Wiederholungen der erfolgreichen Comedy-Seriemit Episoden der britischen Originalserie kombinieren, auf der die CBS-Version basiert. Zwei Episoden von «Ghosts» aus Großbritannien werden donnerstags im Anschluss an «SEAL Team» ausgestrahlt. Die Spielshowsundwerden freitags zusammen mit der neuen Serieund den bei Fans beliebten Wiederholungen von «Blue Bloods» ausgestrahlt. CBS wird außerdem die neuen Reality-Showsundausstrahlen.20.00 Uhr «Loteria Loca»21.00 Uhr «NCIS» (Reruns)22.00 Uhr Paramount+-Original20.00 Uhr «Big Brother»21.00 Uhr «FBI True»22.00 Uhr «FBI» (Reruns)20.00 Uhr «Survivor»21.30 Uhr «The Amazing Race»20.00 Uhr «Big Brother» (Sommer)/«Young Sheldon»/«Ghosts» (Reruns)21.00 Uhr «Ghosts» (UK-Version)22.00 Uhr «The Challenge: USA» (Sommer)/«SEAL Team»20.00 Uhr «The Price is Right»/«Let’s Make a Deal»21.00 Uhr «Raid the Cage»22.00 Uhr «Blue Bloods» (Rerun)19.00 Uhr «60 Minutes»20.00 Uhr «Yellowstone»21.00 Uhr «Yellowstone» (2. Folge entfällt, wenn Football zu lange läuft)22.00 Uhr «Big Brother»