Peacock erhöht die Preise

US-Fernsehen

Seit drei Jahren – also seit dem Start – waren die Gebühren stabil.

Seit Mitternacht informiert NBCU bestehende Peacock-Kunden darüber, dass ihre Tarife ab dem nächsten Monat steigen werden. Mit Wirkung vom 17. August wird der Preis für Peacock Premium (mit Werbung) für bestehende Kunden mit dem nächsten Abrechnungszyklus und für neue Kunden sofort um einen Dollar auf 5,99 US-Dollar pro Monat steigen, und Peacock Premium Plus (das größtenteils werbefrei ist) wird um zwei US-Dollar auf 11,99 US-Dollar pro Monat erhöht.In den drei Jahren seit dem Start von Peacock hat die Plattform mehr als 80.000 Stunden an Inhalten hinzugefügt und wird laut NBCU im kommenden Jahr insgesamt fast 100.000 Stunden erreichen. Dazu gehören exklusive Pay-1-Filme der Universal Filmed Entertainment Group, NBC- und Bravo-Folgen am nächsten Tag, Streaming-Kanäle von Hallmark und Reelz sowie die täglichen Morgennachrichten von CNBC und MSNBC.Zum Ende des ersten Quartals 2023 hatte Peacock laut Comcast 22 Millionen Abonnenten, was einem Anstieg von mehr als 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Nach Angaben des Medienunternehmens wird Peacock durch die Preiserhöhung in der Lage sein, in Inhalte und das Nutzererlebnis zu investieren und gleichzeitig auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch andere Streaming-Anbieter haben kürzlich die Preise erhöht, darunter Disney+ , Paramount+, Max (ehemals HBO Max) und YouTube TV. Netflix hat die Preise in den USA zuletzt Anfang 2022 erhöht.