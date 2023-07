Quotencheck

15 Folgen lang testete Das Erste das neue Format am werktäglichen Mittag.

Das könnte ein bisschen viel gewesen sein: In der jungen Sendung «Die Haustierprofis» waren Tierfreund Ralph Morgenstern und Tierarzt und Tier-Tuber Dr. Karim Montasser Ansprechpartner für die zahlreichen Gäste der Fernsehsendung. Schweine, Kaninchen, Hamster, Hunde, Katze, aber auch Echsen besuchten das Wasserschloss im Münsterland.0,66 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten die Premiere, die auch den besten Wert holte. Das Erste sicherte sich einen Marktanteil von 8,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen verirrten sich nur ein paar Menschen zur blauen Eins, 40.000 Menschen wurden gemessen. Nur sechs Prozent der aktiven Zuschauer waren unter 50 Jahre alt, sodass man auch nur einen geringen Marktanteil von vier Prozent holte.Bereits am zweiten Tag haben zahlreiche Zuschauer abgeschaltet. 0,40 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen zu, der Marktanteil stürzte auf indiskutable 5,8 Prozent. Immerhin lief es bei den jungen Menschen etwas erfolgreicher, es waren 0,06 Millionen dabei, der Marktanteil wurde mit 5,1 Prozent etwas besser. Aber auch in den darauffolgenden Tagen wurde es mit 0,45, 0,40 und 0,44 Millionen Zusehenden nicht besser, das Format dümpelte bei 5,8 bis 6,1 Prozent. Bei den jungen Leuten waren gar nur 30.000 Menschen möglich, sodass man auf echt schlechte 2,3, 2,8 und 2,3 Prozent kam.Das Projekt, das zu viele Tierarten behandeln wollte, aber daran scheiterte, startete mit 0,52 Millionen Zuschauern in die zweite Woche, der Marktanteil belief sich auf 6,9 Prozent. 0,02 Millionen junge Menschen waren dabei, also waren 96 Prozent älter als 49 Jahre. Der Zielgruppen-Marktanteil belief sich auf wirklich schlechte zwei Prozent, das wurde auch direkt am Mittwoch mit 1,8 Prozent Marktanteil unterboten. Der Freitag sah mit sechs Prozent allerdings dann wieder deutlich besser aus.Der Start in die dritte Woche erfolgte mit 0,41 Millionen Zuschauern und 5,3 Prozent. 0,04 Millionen junge Menschen brachten einen Marktanteil von 3,1 Prozent. Der Dienstag hatte zwar 0,43 Millionen Zuschauer und 5,6 Prozent, jedoch konnte man mit 0,02 Millionen 14- bis 49-Jährige nur auf grausame 1,5 Prozent blicken. Die übrigen Tage liefen bis auf das Finale etwas besser.Die letzte Sendung von «Die Haustierprofis» scheiterte mit 0,32 Millionen und 4,2 Prozent. 0,02 Millionen junge Menschen brachten enttäuschende 1,7 Prozent. Nur 0,47 Millionen Menschen verfolgten die 48-minütige Fernsehshow, die mit 6,2 Prozent deutlich scheiterte. Vor allem beim jungen Publikum hatte sich Das Erste sicherlich mehr als nur 40.000 Zuschauer erhofft. Der Marktanteil belief sich auf erschreckende 3,6 Prozent.