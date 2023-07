«Barbie»-Vorverkauf: Der Film wird ein Hit

Kino-News

Über 100 Millionen US-Dollar haben die Kinos bereits mit reservierten Tickets eingeplant.

Greta Gerwigsmit Margot Robbie in der Hauptrolle als fantastische Plastikpuppe wird am Wochenende in 4.200 nordamerikanischen Kinos voraussichtlich zwischen 95 und 110 Millionen Dollar einspielen. In Anbetracht der Allgegenwart von «Barbie» (das Marketing ist praktisch unausweichlich, mit genügend Memes und Marketing-Kopplungen für ein ganzes Leben), gehen die ersten Schätzungen weit auseinander. Warner Bros. rechnet mit einem eher konservativen Start von 75 Millionen Dollar, während Konkurrenten und Kinobetreiber glauben, dass der ab 13 Jahren freigegebene Film zwischen Freitag und Sonntag bis zu 140 Millionen Dollar einspielen könnte.In jedem Fall wird «Barbie» den Spitzenplatz vor Christopher Nolans Atombomben-Drama «Oppenheimer» einnehmen, das bis Sonntag in 3.600 Kinos solide 50 Millionen Dollar einspielen soll. Universal unterstützt das historische Biopic mit Altersfreigabe, das 100 Millionen Dollar gekostet hat. «Oppenheimer» läuft drei Stunden («Barbie» kommt auf knapp zwei Stunden), was die Zahl der Vorführungen pro Tag begrenzen könnte. Nolans Epos wird jedoch von erstklassigen großformatigen Leinwänden wie Imax profitieren, die drei Wochen lang ihre gesamte Fläche für seinen Film zur Verfügung stellen.Die beiden scheinbar so unterschiedlichen Blockbuster mit doppeltem Kinostart sorgen für ein Phänomen, das als "Barbenheimer" bekannt ist. AMC Theatres, die größte Kinokette des Landes, meldete, dass bereits 40.000 Besucher Karten für die Doppelvorstellung von «Barbie» und «Oppenheimer» am selben Tag gekauft haben – 20.000 mehr als letzte Woche.