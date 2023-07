«The Night Manager»-Team enthüllt weitere Adaptionen

International

In Indien werden von John le Carré noch mehr Verfilmungen auf den Weg gebracht.

Nach dem Erfolg der indischen Version von «The Night Manager» plant The Ink Factory weitere indische Verfilmungen von John-le-Carré-Romanen. Die von The Ink Factory und Banijay Asia produzierte Serie in Hindi, bei der Sandeep Modi Regie führte und Anil Kapoor und Aditya Roy Kapur die Hauptrollen spielten, war die meistgesehene Serie aller Hotstar-Specials auf dem indischen Streaminganbieter Disney+ Hotstar.Der 2020 verstorbene le Carré, einer der renommiertesten Autoren des Spionage-Genres, hinterließ ein Vermächtnis von 25 Romanen, die von The Ink Factory verwaltet werden. Sie haben zahlreiche Verfilmungen hervorgebracht, darunter 2016 den englischsprachigen «The Night Manager» von BBC/AMC.Die ausführende Produzentin von The Ink Factory, Tessa Inkelaar, die für die Asien-Adaptionen des Unternehmens verantwortlich ist, sagte gegenüber Variety: "Wir sind dabei, eine Adaption zu machen, die sich in einem relativ späten Stadium befindet, und eine, die sich in einem frühen Stadium befindet. Wir sind sehr daran interessiert, mehr Le Carré nach Indien zu bringen."