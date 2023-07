ABC strahlt «Ms. Marvel» aus

US-Fernsehen

Die sechsteilige Fernsehserie wird Teil von «The Wonderful World of Disney».

kommt ins lineare Fernsehen: ABC bietet den Zuschauern die Möglichkeit, alle Folgen der Disney+-Originalserie in diesem Sommer zu sehen, noch vor dem Kinodebüt von Ms. Marvel inam 10. November. Die ersten drei Episoden werden am Samstag, 5. August, und die letzten drei Episoden am Samstag, 12. August, von 20.00 bis 23.00 Uhr ausgestrahlt.«Ms. Marvel» von Marvel Studios ist eine junge Serie, die Kamala Khan vorstellt, eine muslimisch-amerikanische Teenagerin, die in Jersey City aufwächst. Als begeisterte Gamerin und gefräßige Fan-Fiction-Schreiberin ist Kamala ein Superhelden-Megafan mit einer übergroßen Fantasie – vor allem, wenn es um Captain Marvel geht. Dennoch hat Kamala das Gefühl, dass sie in der Schule und manchmal sogar zu Hause nicht dazugehört – bis sie Superkräfte bekommt, wie die Helden, zu denen sie immer aufgeschaut hat. Das Leben wird besser, wenn man Superkräfte hat, oder?Mit dieser Ausstrahlung möchte Disney natürlich zwei Dinge verbinden: Streaming-Originals ins Fernsehen holen. Außerdem startet im November ein dazugehöriger Marvel-Blockbuster, der natürlich auch beworben werden muss. Die bisherigen Blockbuster von Disney liefen in diesem Jahr enttäuschend.