Primetime-Check

Wo lief der erfolgreichere Film – bei Kabel Eins oder Sat.1? Welche Doku-Soap performte besser – «Bella Italia», «Goodbye Deutschland!» oder «Undercover Boss»?

Marktführer in beiden Zuschauergruppen wurde am Montagabend Das Erste, denn den Spielfilmsahen 3,95 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, von denen 0,50 Millionen zwischen 14 und 49 Jahren waren. Die Marktanteile wurden auf starke 16,8 Prozent bei allen und 11,0 Prozent bei den Jüngeren beziffert.undkonnte nicht mithalten und erreichten nur 2,13 und 1,04 Millionen Seher. Die Marktanteile sanken auf 9,8 und 5,6 Prozent respektive 6,4 und 2,9 Prozent beim jungen Publikum.Das ZDF war mitvon 3,88 Millionen gefragt, die 16,6 Prozent Markanteil nach sich zogen. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren aber nur 4,9 Prozent möglich.informierte 3,75 Millionen Zuschauer und baute die Quoten auf 17,3 respektive 6,0 Prozent aus.unterhielt ab 22:15 Uhr 2,39 Millionen Menschen und fuhr 16,4 und 8,0 Prozent Marktanteil ein.RTL lieferte mitundeine gute Performance ab und wurde unter den Privatsender zum erfolgreichsten Sender. Die Doku-Soap markierte eine Reichweite von 1,40 Millionen und 10,8 Prozent in der Zielgruppe. Die Nachrichtensendung kam auf 1,30 Millionen und 10,0 Prozent. Zwei neue-Ausgaben sahen 0,91 und 0,86 Millionen Zuschauer. „Alles im Zeichen der Liebe auf Mallorca“ und „Oksanas Welt“ durften sich über 8,8 und 8,5 Prozent freuen.sicherte RTLZWEI 0,73 Millionen Zuschauer und 6,3 Prozent beim werberelevanten Publikum.Den Kabel-Eins-Filmsahen 1,02 Millionen Zuschauer und damit 160.000 Menschen mehr alsin Sat.1. Dennoch war der Bällchensender in der Zielgruppe erfolgreicher, denn es standen 9,1 Prozent zu Buche, während Kabel Eins auf 6,0 Prozent kam. ProSieben blieb mitundeinmal mehr blass und unterhielt nur 0,58 und 0,49 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe reichte es für 7,4 und 5,8 Prozent.