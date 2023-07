«Goodbye Deutschland» surft weiter die Erfolgswelle

Quotennews

Diesmal lief es aber nicht ganz so gut wie zuletzt, denn VOX musste sich mit einstelligen Werten begnügen. «Das perfekte Dinner» erreichte derweil eine neue Jahresbestleistung.

Mitist der Erfolg am Montagabend zu VOX zurückkehrt, der in diesem Jahr mitundwie selbstverständlich wirkte.hingegen machte seine Sache ganz und gar nicht gut, sodass der Auswanderer-Erfolg fast schon überraschend kam. Doch auch in der dritten Woche on air lief es für «Goodbye Deutschland!»-Folge um 20:15 Uhr ausgezeichnet. Diesmal stand „Alles im Zeichen der Liebe auf Mallorca“, was 0,91 Millionen Menschen nicht verpassen wollten. Der Marktanteil lag mit 4,0 Prozent diesmal knapp unterhalb des Senderschnitts. Mit 0,40 Millionen 14- bis 49-Jährigen und 8,8 Prozent ging es in der Zielgruppe weit über diesen hinaus.Auf die zweistündige Mallorca-Episode folgte für die Zuschauer eine Reise in die USA zu Familie Kolenitchenko, wo sich Oksana um eine Möglichkeit bemühte, ihr Visum zu verlängern. Ihr Plan: der Einstieg in die Ferienhaus-Vermietung in Las Vegas. Es folgte allerdings eine böse Überraschung beim Hauskauf, was 0,86 Millionen Zuschauer sahen. „Oksanas Welt“ erreichte 0,32 Millionen umworbene Seher. Die Marktanteile beliefen sich auf ordentliche 5,0 und 8,5 Prozent. Um 23:15 Uhr folgte erneut eine alte Ausgabe aus dem Jahr 2015, die in Brasilien unter anderem das Leben von Ex-Politiker Roland Schill begleitete. 0,48 Millionen blieben dran, die Marktanteile sanken auf 4,8 respektive 7,4 Prozent.Auch das übrige VOX-Programm performte am Montag wieder gut. Am Vorabend wollten 0,64 Millionen Zuschauernicht verpassen.erreichte um 19:00 Uhr 1,04 Millionen Menschen. In der Zielgruppe kamen die Dauerbrenner auf grandiose 8,9 und 12,4 Prozent Marktanteil. Für «Das perfekte Dinner» bedeutet dies einen neuen Jahresbestwert. Auch am späten Nachmittag warsehr gefragt. Die Doppelfolge ab 16:00 Uhr sicherte sich 8,8 und 10,7 Prozent bei den Umworbenen.