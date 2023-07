Vimeo-Chefin geht zu Tubi

Köpfe

Der Dienst von FOX hat eine weitere Top-Führungskraft vorzuweisen.

Anjali Sud übernimmt den Posten des CEO von Tubi, dem kostenlosen, werbefinanzierten Streaming-TV-Dienst der Fox Corp., nachdem sie als Chief Executive Officer der Video-Hosting-Plattform Vimeo zurückgetreten war. Sud wird offiziell am 1. September 2023 als CEO von Tubi antreten und damit die Nachfolge von Gründer Farhad Massoudi antreten. Sud berichtet an Paul Cheesbrough, CEO der Tubi Media Group, die Fox im Frühjahr dieses Jahres gegründet hat, um seine digitalen Geschäftsbereiche, darunter Tubi (das 2020 übernommen wird) und Blockchain Creative Labs, unterzubringen.Sud war neun Jahre lang bei dem in New York ansässigen Unternehmen Vimeo tätig, ursprünglich als VP of Global Marketing, bevor er die Aufsicht über die Creator Business Unit übernahm und 2017 zum CEO befördert wurde. Unter Sud hat Vimeo Mitarbeiter entlassen und andere Kostensenkungsmaßnahmen ergriffen, um sein Finanzprofil zu verbessern."Anjali ist eine hochqualifizierte Führungskraft in der Technologie- und Medienbranche mit einer Leidenschaft und Erfolgsbilanz für strategische Umwälzungen und authentische Führung", sagte Cheesbrough bei der Bekanntgabe ihrer Einstellung. "Da Tubi weiter wächst und seine Dynamik als meistgesehener kostenloser TV- und Film-Streaming-Dienst in den USA festigt, ist sie die perfekte Kandidatin, um Tubi in eine neue Ära der Kreativität, des Wachstums und der Marktführerschaft zu führen."