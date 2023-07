Astrid Quentell verlässt Noisy Pictures

Köpfe

Die langjährige Geschäftsführerin der Banijay-Tochter verlässt gemeinsam mit Co-Geschäftsführer Mirek Nitsch das Unternehmen. Ersetzt wird das Duo übergangsweise von Fabian Tobias und Ute März.

Umbruch beim Kölner Produktionsunternehmen Noisy Pictures. Wie die Banijay-Tochter am Dienstag mitteilte, verlässt Astrid Quentell anderthalb Jahrzehnten an der Spitze das Unternehmen. Mit ihr geht auch Co-Geschäftsführer Mirek Nitsch von Bord. Quentell war seit rund 15 Jahren als Geschäftsführerin und Produzentin für die vormalige Sony Pictures tätig. Sie war für sämtliche deutsche Produktionen in allen Bereichen verantwortlich, unter anderem für die RTL-Serie «Der Lehrer», das Telekom-Talkformat «More than Talking» und auch die Adaption internationaler Formate wie «Die Höhle der Löwen» von VOX . Nitsch war seit 2012 für Sony Pictures tätig. Seit 2013 verantwortete er den Bereich Business & Legal Affairs und wurde 2020 in die Geschäftsführung berufen.Marcus Wolter, CEO und Co-Founder Banijay Germany, sagte zum Abschied: „Wir bedanken uns bei Astrid und Mirek für die gute Zusammenarbeit im Verbund der Banijay Germany. Sie haben in der Vergangenheit starke Marken wie «Die Höhle der Löwen», «Der Lehrer» oder «Glücksrad» im deutschen Fernsehen etabliert. Unser Ziel ist es, dieses Potential in Zukunft noch auszubauen. Die Noisy Pictures steht für eine wertvolle IP und große TV-Premiummarken mit Strahlkraft.“„Ich habe vor fast 15 Jahren die Geschäftsführung der Sony Pictures Television übernommen und das Unternehmen immer mit Freude, Spaß und großer Leidenschaft geführt und dann im letzten Jahr auch gemeinsam mit Mirek als Noisy Pictures in die Banijay Germany Gruppe integriert. Jetzt ist einfach ein guter Zeitpunkt, sich nach den aufregenden, spannenden und erfolgreichen Jahren mal zurückzuziehen“, erklärt Astrid Quentell ihr Abschied und fügt an: „Ein herzlicher Dank an all die wirklich vielen Begleiter aus den unterschiedlichsten Bereichen auf meinem Sony/Noisy-Weg und natürlich besonders an das beste Team der Welt! Wünsche Team Noisy weiterhin viele Erfolge und von Herzen all the best.“Mirek Nitsch sagt über seinen Abschied: „Ich bin sehr dankbar für über elf wunderbare und ereignisreiche Jahre bei Sony/Noisy. Wir haben in dieser Zeit viele herausragende Programme hergestellt, mit denen wir fiktional und non-fiktional echte Maßstäbe gesetzt haben. Mein ganz besonderer Dank gilt allen Kollegen von Noisy Pictures für diese unvergessliche Zeit, und ich wünsche der Firma für die Zukunft alles nur erdenklich Gute.“Eine Nachfolge ist zumindest vorrübergehend schon gefunden. Fabian Tobias und Ute März übernehmen übergangsweise und zusätzlich zu ihren Aufgaben bei der EndemolShine gemeinsam mit Knut Kremling, COO Banijay Germany, die Geschäftsführung der Noisy Pictures. „Ich freue mich darauf, das Noisy-Team kennenzulernen und die Zusammenarbeit im Banijay Germany Netzwerk weiter zu intensivieren. Wir werden die erfolgreichen Marken wie «Die Höhle der Löwen» gemeinsam mit den Sendern fortführen und möchten den Format-Katalog mit neuen kreativen Impulsen stärken“, so Fabian Tobias, Geschäftsführer EndemolShine Germany.