Paulas und Inas Reise endet mit miesen sixx-Quoten

Quotennews

Zum Ende ging der sechsteiligen Doku-Serie die Luft aus. Lambert tat sich am Montagabend ohnehin sehr schwer.

Sexpertin Paula Lambert bespielt seit Mitte Juni den Montagabend bei sixx , hat dabei aber stark schwankenden Quoten-Erfolg. Neue Folgen ihres Formatswerden meist weit unter dem Senderschnitt verortet. Um 20:15 Uhr ging es am gestrigen Abend nun um das Thema Selbstliebe, für das sich 0,09 Millionen Zuschauer erwärmen konnten. Aus der Zielgruppe stammten lediglich 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass die Marktanteile in beiden Gruppen schlecht ausfielen. Auf dem Gesamtmarkt standen 0,4 Prozent zu Buche, während sich der Frauensender bei den Umworbenen mit 0,7 Prozent zufriedengeben musste.Zwei Wiederholungen folgten ab 21:05 Uhr. Die Sendung über „Transsexuell – Wenn der Papa eine Frau wird“ sahen weiterhin 0,09 Millionen Zuschauer, „Männer sind schwanzgesteuert? Bei uns ist es andersrum!“ sicherte sich eine Reichweite von 0,12 Millionen. In der Zielgruppe stieg das Ergebnis auf 0,8 und 1,0 Prozent. Um 22:20 Uhr war dann noch eine alte-Ausgabe an der Reihe, die 0,11 Millionen Zuschauer einsammelte. Die Folge über Tantra generierte aber nur mickrige 0,4 Prozent bei den unter 50-Jährigen.Um 23:20 Uhr gab es das Staffelfinale von. Zum Abschluss der sechsteiligen Reihe ging es ins Heimatland von Ina Mikkola: Finnland. Diesmal sahen ab 23:20 Uhr 0,10 Millionen Menschen zu, was den Marktanteil auf überdurchschnittliche 0,9 Prozent ansteigen ließ. Dies lag aber noch unter dem Niveau der Vorwochen. In der Zielgruppe lief es nach einer schwachen Ausgabe vor einer Woche nochmal schlechter besser, nur 0,01 Millionen 14- bis 49-Jährige bescherten sixx grausige 0,3 Prozent. Vor acht Tagen wurden ebenfalls 0,01 Millionen und 0,6 Prozent gemessen.