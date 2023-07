TNT Sports ersetzt BT Sport

England

Warner Bros. Discovery setzt mit Discovery+ ein Zeichen. Außerdem könnte der Konzern das komplette Geschäft demnächst noch kaufen.

TNT Sports ist am Dienstag in Großbritannien und Irland live gegangen und hat BT Sport ersetzt. Die Umbenennung wurde Anfang des Jahres als Teil des Joint Ventures zwischen Warner Bros. und Discovery bekannt gegeben. TNT Sports wird bereits als Sportmarke von WBD in Lateinamerika und den USA genutzt.TNT Sports wird die Premium-Live-Sportrechte präsentieren, die zuvor von BT Sport übertragen wurden, darunter die Premier League, UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Gallagher Premiership Rugby, Heineken Champions Cup, EPCR Challenge Cup, MotoGP, Cricket, UFC, Boxen und WWE. Darüber hinaus werden die Olympischen Spiele Paris 2024, die Grand-Slam-Tennisturniere, darunter die Australian Open und Roland-Garros, und die großen Radtouren, darunter die Tour de France, verfügbar sein.Discovery+ ist die britische Heimat von TNT Sports. Das Angebot wird im Rahmen eines Premium-Tarifs zu einem Preis von 29,99 £ (39,25 $) pro Monat verfügbar sein, was dem Preis entspricht, der zuvor für einen BT Sport-Monats-Pass verlangt wurde. In Großbritannien ist TNT Sports über alle großen TV-Plattformen wie BT TV, Sky und Virgin Media verfügbar. Bestehende BT Sport-Kunden können TNT Sports ohne weitere Maßnahmen nutzen. In Irland ist TNT Sports über Sky, Now, Virgin Media und Vodafone verfügbar.Andrew Georgiou, Vorstandsmitglied des Joint Ventures und Präsident und Geschäftsführer von Warner Bros. Discovery Sports Europe, sagte: "TNT Sports geht mit einer neuen und zeitgemäßen Marke, einer fabelhaften neuen und aufregenden Auswahl an Talenten, einem großartigen Preis-Leistungs-Verhältnis für die Zuschauer sowie flexiblen Kauf- und Nutzungsmöglichkeiten an den Start. Ab heute können die Fans TNT Sports an denselben Orten sehen, an denen sie auch BT Sport gesehen haben, und das ohne Unterbrechung ihres Zugangs. Darüber hinaus können wir mit TNT Sports auf Discovery+ in Großbritannien ein einfaches und noch attraktiveres Angebot für alle Haushalte bereitstellen, das mehr Live-Sport mit Unterhaltung kombiniert. Wir glauben, dass dies ein außergewöhnliches Angebot für die Fans ist, das eine überzeugende Kombination aus Sport und Unterhaltung bietet, die es nur bei Discovery+ gibt." Warner Bros. Discovery könnte innerhalb von einigen Jahren auch die komplette Marke von BT abkaufen.