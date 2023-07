Keine Konkurrenz für «Die Wahrheit»

Quotennews

Das Erste gewinnt mit der «Tatort»-Wiederholung am Sonntag die Gesamtreichweite deutlich.

Gewissermaßen eine zu erwartende Schlagzeile in Bezug auf einen warmen Sonntag. Das Erste wiederholt einenund gewinnt damit deutlich die beste Reichweite des gesamten Sendetages, doch der Reihe nach. Der München-«Tatort» flimmerte erstmals 2016 über den Äther, das Buch kommt von Erol Yesilkaya, Regie führte Sebastian Marka. Damals sahen überzeugende 9,52 Millionen Zuschauer den Krimi, 2,85 Millionen jüngere Zuschauer ließen sich hiervon definieren. Mit diesen Reichweiten reichte es zu starken 26,0 und 21,3 Prozent an den Märkten.Bereits 2017 und auch 2019 wurde der Fall wiederholt, jedoch jeweils an Freitagabenden um 22 Uhr. Zu diesen Programmierungen schalteten 2,23 und 2,4 Millionen Zuschauer ein, es waren somit noch 9,1 und 10,2 Prozent möglich. Damit schafft es «Die Wahrheit» demnach zum vierten Mal in das Programm des Ersten. Gestern schalteten 5,0 Millionen Zuschauer ein, der erreichte Marktanteil lag bei 21,3 Prozent. Die jüngere Zuschauerschaft glänzte mit 0,75 Millionen Fernsehenden, hier wurden gute 15,5 Prozent am Markt erreicht. In beiden Zuschauer-Kategorien gewinnt das Erste damit den Sonntag, zumindest wenn die «Tagesschau» um 20 Uhr nicht in die Wertung einfließt. Das News-Format kommt bei den 14- bis 49-Jährigen auf bessere 0,9 Millionen Zuschauer und somit auf 21,5 Prozent Marktanteil.Teil der Wahrheit ist jedoch auch, dass es schlicht an wirklicher Konkurrenz mangelte. Das ZDF wollte das Liebesdrama «Ein Sommer auf Mykonos» aus dem Jahr 2020 wiederholen, hier folgten 3,67 Millionen Zuschauer und 0,31 Millionen Jüngere. In puncto Gesamtreichweite war dieses Angebot, das zweitstärkste Format des gestrigen Tages. Auf Platz drei folgtvom Vorabend mit 2,72 Millionen Zuschauer und einem Marktanteil von 14,1 Prozent. Das erste private Format istab 19 Uhr mit 1,64 Millionen Zuschauern.