The CW und Roku produzieren «Fight to Survive»

US-Fernsehen

Der achtteilige Überlebenskampf, moderiert von Akbar Gbajabiamila, wird am Donnerstag, den 10. August auf The CW ausgestrahlt.

The CW Network und Roku kündigten eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen an, um die Factual-Showeinem größeren Publikum zugänglich zu machen. Der achtteilige Überlebenskampf, der von Akbar Gbajabiamila («American Ninja Warrior», «The Talk») moderiert wird, wird am Donnerstag, den 10. August, um 20.00 Uhr auf The CW ausgestrahlt. Alle Episoden werden dann am 29. September, dem Tag nach der Ausstrahlung des Finales, auf dem Roku Channel und der The CW-App zum Streamen verfügbar sein."Indem wir das Beste von The CW und das Beste von The Roku Channel zusammenbringen, wird «Fight to Survive» in der Lage sein, das größtmögliche Publikum sowohl über die Ausstrahlung als auch über Streaming zu erreichen", kommentierten Brad Schwartz, President of Entertainment, The CW Network, und Brian Tannenbaum, Head of Originals, Roku. "Durch die Zusammenarbeit in allen Aspekten des Vertriebs, des Marketings, der Presse und der Werbung werden wir diese brandaktuelle Serie Millionen von Fans auf ganz neue Weise zugänglich machen.""Mit seiner dynamischen Besetzung aus Reality-Persönlichkeiten und einem originellen, ungeschriebenen Format, das die Intensität traditioneller Wettbewerbsserien erhöht, ist «Fight to Survive» eine fesselnde Sommerserie, die wir mit Begeisterung zu The CW bringen", so Heather Olander, Head of Unscripted Content, The CW Network, und Sean Boyle, Head of Adventure and Exploration Programming, Roku. "Wir können es kaum erwarten, dass die Zuschauer sich dem Kampf anschließen!"