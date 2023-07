Disney-Chef sieht Forderungen der Gewerkschaften als nicht realistisch

Köpfe

Bob Iger ist nach seinen Aussagen nach sehr beunruhigt über das, was die Autoren- und Schauspielgewerkschaften fordern.

Während eines Auftritts in der «Squawk Box» von CNBC am Donnerstagmorgen sagte Disney-CEO Bob Iger, dass die streikenden Autoren- und Schauspielergewerkschaften in Hollywood mit ihren Erwartungen nicht "realistisch" sind. Im Gespräch mit David Faber von CNBC auf der Sun Valley Conference in Idaho kommentierte Iger den laufenden Streik der Writers Guild of America und die bevorstehende Entscheidung der SAG-AFTRA, sich dem Streik anzuschließen."Das ist für mich sehr beunruhigend. Wir haben über die störenden Kräfte in diesem Geschäft gesprochen und über all die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, die Erholung von Covid, die noch andauert, ist noch nicht ganz zurück. Dies ist der schlechteste Zeitpunkt auf der Welt, um diese Störung zu verstärken", sagte Iger. "Ich verstehe den Wunsch jeder Arbeitnehmerorganisation, im Namen ihrer Mitglieder zu arbeiten, um eine möglichst hohe Entschädigung zu erhalten und auf der Grundlage der von ihnen erbrachten Leistungen fair entlohnt zu werden. Es ist uns als Branche gelungen, ein sehr gutes Abkommen mit der Direktorenvereinigung auszuhandeln, das den Wert widerspiegelt, den die Gewerkschaften zu diesem großartigen Unternehmen beitragen. Wir wollten dasselbe mit den Autoren tun, und wir würden gerne dasselbe mit den Schauspielern tun. Sie haben ein Maß an Erwartungen, das einfach nicht realistisch ist. Und sie tragen zu den Herausforderungen bei, mit denen dieses Geschäft bereits konfrontiert ist, was, offen gesagt, sehr störend ist."Iger fuhr fort: "Es wird eine sehr, sehr schädliche Auswirkung auf das gesamte Geschäft haben, und leider gibt es in der Branche enorme Kollateralschäden für Menschen, die unterstützende Dienstleistungen erbringen, und ich könnte immer so weitermachen. Es wird sich sogar auf die Wirtschaft verschiedener Regionen auswirken, und zwar aufgrund der schieren Größe der Branche. Es ist eine Schande, es ist wirklich eine Schande."