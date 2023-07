Podstars

Seit Februar 2023 führt der ehemalige Kollege von Claas Relotius durch einen wöchentlichen Podcast.

Der spanischstämmige und in Deutschland lebende Journalist und Schriftsteller Juan Moreno wurde 2018 durch die Aufdeckung von Manipulationen des Spiegel-Autors und Preisträgers Claas Relotius bekannt. Als freier Autor schreibt Moreno bereits seit 2007 selbst für den „Spiegel“ und deckte im Rahmen der Zusammenarbeit mit Relotius dessen Falschangaben und Manipulationen auf. Seit Februar 2023 hat er nun beim Spiegel seinen eigenen Podcast, der sich mit aktuellen Themen und Problemstellungen befasst.«Moreno+1» ist ein Interview-Podcast mit Juan Moreno, der in jeder Folge eine andere interessante Persönlichkeit aus Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft oder Sport zu Gast hat. Darunter sind neben Journalisten, Wissenschaftlern und Musikmanagern auch Schauspieler und Comedians. Bekannte Interviewpartner aus bisherigen Podcast-Folgen sind unter anderem Thomas Kretschmann, Eckart von Hirschhausen, Heinz Beck, Christoph Biermann oder Stefanie Stahl.In jeder Folge erwartet den Hörer ein spannendes Gespräch zwischen Moreno und seinem Gast, bei dem kein Blatt vor den Mund genommen wird. Seine Interviewpartner haben unterschiedliche Hintergründe, Erfahrungen und Lebenswege und jeder von ihnen hat seine eigenen Antworten auf die Fragen unserer Zeit, die im Podcast «Moreno+1» zur Sprache kommen. Moreno spricht auch unangenehme Themen ganz direkt an und zielt darauf ab, offene und ehrliche Antworten von seinen Gästen zu erhalten.Ziel des Podcasts ist es, den Zuhörern und Zuhörerinnen ein unterhaltsames Gespräch mit interessanten Personen zu bieten, das zum Nachdenken anregt. Im Optimalfall kann man etwas Neues lernen und den eigenen Horizont erweitern. Die Unterhaltungen zwischen Moreno und seinen verschiedenen Gästen bieten neue Einblicke und Perspektiven auf ganz unterschiedliche Themen und Fragestellungen, sodass das Format auf Dauer abwechslungsreich und interessant bleibt. Der Podcast «Moreno+1» erscheint seit Februar 2023 wöchentlich am Mittwoch. Die einzelnen Folgen sind zwischen 30 und 60 Minuten lang. Anhören kann man Moreno+1 auf der Internetpräsenz des Spiegels sowie überall, wo es Podcasts gibt.