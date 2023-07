Christina Halls HGTV-Shows gehen weiter

US-Fernsehen

Sowohl «Christina on the Coast» als auch «Christina in the Country» gehen weiter.

HGTV hat neue Staffeln der erfolgreichen Doku-Serienundmit der Immobilienexpertin und Designerin Christina Hall in der Hauptrolle in Auftrag gegeben. «Christina on the Coast», das 12 Episoden enthält, und «Christina in the Country», das sechs neue Episoden bekommt, waren bei den Unterhaltungsshows im Kabelfernsehen sehr beliebt.Sowohl in Südkalifornien als auch in Tennessee wird die vielbeschäftigte dreifache Mutter, Autorin und Unternehmerin ihr wachsendes Designgeschäft an der Seite von Designer-Kollege und Projektmanager James Bender ausbauen und viel Zeit mit ihren Kindern und Ehemann Josh Hall verbringen. Während die neu bestellten Episoden erst 2024 ausgestrahlt werden sollen, läuft die aktuelle Staffel von «Christina on the Coast» donnerstags um 21.00 Uhr auf HGTV."Christina hat die außergewöhnliche Fähigkeit, unser Publikum mit ihrer Begeisterung für neue Erfahrungen, ihrem Familienleben und ihrem inspirierenden Designstil zu fesseln", sagte Loren Ruch, Head of Content, HGTV. "Ihre beliebten Serien haben Millionen von Fans auf ihre Reise mitgenommen, und wir werden sie auch im nächsten Kapitel anfeuern."