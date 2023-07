Grünes Licht für «Lazarus»

US-Fernsehen

Adult Swim hat die Serie von Anime-Legende Shinichirō Watanabes bestellt.

Adult Swim arbeitet derzeit mit dem gefeierten Regisseur Shinichirō Watanabe an der Produktion der neuen Toonami-Anime-Serie. Gefeiert für sein einflussreiches Werk, zu dem «Cowboy Bebop», «Samurai Champloo» und «Kids on the Slope» gehören, markiert «Lazarus» Watanabes Rückkehr zum Sci-Fi-Action-Genre mit einem weltumspannenden Thriller, der in der nahen Zukunft startet.«Lazarus» wird von Sola Entertainment produziert und von Studio MAPPA animiert und bietet hochoktanige Action mit Sequenzen, die von Chad Stahelski, dem renommierten Stuntman und Regisseur der «John Wick»-Filmreihe, akribisch entworfen und von Watanabe auf die Leinwand gebracht wurden. Wie viele, die mit Watanabes Werk vertraut sind, erwarten, wird Lazarus" außerdem eine fesselnde Filmmusik von renommierten Jazz- und Elektronik-Künstlern wie dem Jazz-Saxophonisten Kamasi Washington (West Coast Get Down), dem Produzenten, DJ und Musiker Floating Points (Floating Points Ensemble) und dem Produzenten, DJ und Musiker Bonobo enthalten."Während ich mich auf diese kreative Reise begebe, kann ich mich des Gefühls nicht erwehren, dass dieses Projekt ein Höhepunkt meiner bisherigen Karriere sein wird", so Watanabe. "Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt.""Shinichirō Watanabe ist einfach einer der größten lebenden Künstler, und es ist ein wahr gewordener Traum, mit ihm an einer neuen Originalserie zusammenzuarbeiten", sagte Jason DeMarco, SVP, Head of Anime and Action Series bei Adult Swim. "Wie alle seine Arbeiten ist auch 'Lazarus' vollgepackt mit großen Ideen, unglaublichen Charakteren und einer Menge Herz. Wir können es kaum erwarten, dass die Anime-Fans diese Welt sehen."Davon handelt die Serie: Wir schreiben das Jahr 2052 - auf dem gesamten Globus herrscht eine Ära von beispiellosem Frieden und Wohlstand. Der Grund dafür: Die Menschheit ist von Krankheit und Schmerz befreit worden. Der mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Neurowissenschaftler Dr. Skinner hat ein Wundermittel entwickelt, das keine offensichtlichen Nachteile hat und Hapuna heißt. Hapuna wird bald allgegenwärtig... und unverzichtbar. Doch kurz nachdem Hapuna offiziell eingeführt wurde, verschwindet Dr. Skinner.