eOne schließt britischen Kinoverleih

England

Der Spielehersteller Hasbro drückt auf die Kostenbremse.

Mit Brettspielen ist Hasbro immer noch gut im Geschäft, vor vier Jahren übernahm man sogar den Verleiher eOne für 3,8 Millionen US-Dollar. Damals hatte man vor, die erfolgreichen Spieleverfilmungen weiter auszubauen und verbuchte mit zahlreichen anderen Kino-Stoffen sehr gute Ergebnis.Seit 2021 drückt allerdings der Mutterkonzern Hasbro auf die Kostenbremse, seit rund einem Jahr sucht man einen Käufer für eOne. Im Zuge dessen wird man weiter das Geschäft zurückfahren. Wie „Deadline“ berichtete, werde man daher seinen Verleih in Großbritannien einstellen. Zuletzt betrug das Einspielergebnis 11,8 Millionen US-Dollar, das ist ein Rückgang von 28 Prozent.Die Ergebnisse der verliehenen Spielfilme ist überschaubar. Steven Spielsbergs «The Fabelmans» erwirtschaftete 4,2 Millionen US-Dollar, «Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves» kam auf 17,1 Millionen US-Dollar. Mit «The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry» wurden 4,3 Millionen US-Dollar eingefahren. Bereits Anfang des Jahrs gab das Unternehmen bekannt, dass rund 1000 Mitarbeiter im Zuge in Sparmaßnahmen gehen müssen.