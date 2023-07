Mit David Duchovny: «Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines» geht im Oktober online

US-Fernsehen

Paramount+ wird den Horror-Film dann streamen. In Deutschland läuft der Film am 7. Oktober an.

Paramount+ gab das Premieren-Datum bekannt des kommenden Originalfilms, der auf dem erschreckenden und unerzählten Kapitel von Stephen Kings Roman „Pet Sematary“ (Friedhof der Kuscheltiere) basiert. «Pet Sematary: Bloodlines», ein gruseliges Prequel, wird am Freitag, den 6. Oktober, exklusiv auf Paramount+ in den USA, Kanada, Lateinamerika und Brasilien und am Samstag, den 7. Oktober, in allen anderen internationalen Märkten von Paramount+ Premiere haben. Der mit Spannung erwartete Film wird in der Paramount+ Peak Screaming-Kollektion zu sehen sein, die die Lieblings-Horrorfilme der Fans und kultige Halloween-Episoden beliebter Serien zusammenfasst.In «Pet Sematary: Bloodlines» spielen Jackson White («Tell Me Lies», «Mrs. Fletcher»), Forrest Goodluck («The Revenant»), Jack Mulhern («The Boys in the Boat», «Mare of Easttown»), Henry Thomas («The Fall of the House of Usher», «Gangs of New York»), Natalie Alyn Lind («The Goldbergs», «The Gifted») und Isabella Star LaBlanc («True Detective: Night Country», «Langsam Ausatmen»), mit Pam Grier («Cinnamon», «Jackie Brown») und David Duchovny («Bucky F*cking Dent» und «Californication»).Im Jahr 1969 träumt der junge Jud Crandall davon, seine Heimatstadt Ludlow, Maine, hinter sich zu lassen, doch schon bald entdeckt er düstere Geheimnisse und muss sich einer dunklen Familiengeschichte stellen, die ihn für immer mit Ludlow verbinden wird. Gemeinsam müssen Jud und seine Freunde aus Kindertagen ein uraltes Übel bekämpfen, das Ludlow seit seiner Gründung im Griff hat und das, sobald es ans Tageslicht kommt, die Macht hat, alles zu zerstören, was ihm im Weg steht.Der Spielfilm, ein Paramount+-Original in Zusammenarbeit mit Paramount Pictures' Players Label, ist eine Di Bonaventura Pictures Produktion und basiert auf dem Roman „Pet Sematary“ von Stephen King. Regie führt Lindsey Anderson Beer, die damit ihr Regiedebüt gibt. Das Drehbuch stammt von Beer und Jeff Buhler, produziert wird der Film von Lorenzo di Bonaventura und Mark Vahradian.