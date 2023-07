A&E heizt mit «Kings of BBQ» ein

US-Fernsehen

Anthony Anderson und Cedric the Entertainer werden am 12. August den Grill anwerfen.

A&E feiert in diesem Sommer die Kunst des Grillens mit der neuen Serie, in der der Emmy-nominierte Schauspieler, Produzent und Comedian Anthony Anderson («black-ish») und der bekannte Schauspieler, Produzent und Comedian Cedric The Entertainer mitwirken, und Comedian Cedric The Entertainer («The Neighborhood»), die sich auf ein landesweites Barbecue-Abenteuer begeben, um alles über die besten Techniken, Aromen und Traditionen zu lernen und gleichzeitig ihre eigene Marke AC Barbeque zu lancieren. Produziert von Propagate in Zusammenarbeit mit A Bird And A Bear Entertainment und Just a Kid From Compton, feiert «Kings of BBQ» am Samstag, den 12. August um 21 Uhr Premiere.In jeder einstündigen Folge begleitet «Kings of BBQ» Cedric und Anthony bei ihren Treffen mit Grillchefs, Pitmastern und Alltagsexperten, die ihr Wissen und ihre Geheimnisse weitergeben und dabei schwarze Spitzenkräfte in der Branche hervorheben. Mit der Markteinführung von AC Barbeque in den Geschäften im ganzen Land wollen Cedric und Anthony das Grillen mit ihrem unverwechselbaren Flair und ihren lustigen Possen auf ein neues Niveau bringen. Das Duo wird alles tun, um das Grillen in all seiner Pracht zu meistern und ein Unternehmen zu gründen, das sein Erbe und seine Aromen ehrt. Die Freunde werden zum Memphis in May BBQ Festival reisen, den Grill anwerfen, um die LA Rams zu füttern, bei Gartenfesten vorbeischauen und in ihre Heimatstädte zurückkehren, um sich von Freunden und Familie inspirieren zu lassen.Cedric und Anthony sind seit Jahren befreundet und haben sich über ihre gemeinsame Liebe zum Grillen und die einzigartige Geschichte, die sie umgibt, zusammengefunden. Cedric und Anthony stammen aus St. Louis, MO, und Compton, CA, und sind beide mit ihren eigenen Variationen dieses Handwerks aufgewachsen. Bei AC Barbeque haben die Freunde ihre individuellen Erfahrungen, das Wissen von Experten auf diesem Gebiet und ihre Begeisterung für diese Kunstform zusammengeführt, um eine Marke zu schaffen, die alles bietet, was der Heimkoch für ein Grillfest braucht.