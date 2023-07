Kabel Eins Doku sucht das verschwundene Gold der Azteken

TV-News

Die Fernsehstation Kabel Eins Doku strahlt ab Anfang August eine Dokumentationsreihe aus.

Montezuma, der Herrscher über das Volk der Azteken, soll der Legende nach Schätze von unvorstellbarem Wert im Südwesten Amerikas versteckt und sie zudem mit einem schrecklichen Fluch belegt haben. Drei Familien haben es sich zur Aufgabe gemacht, das verschollene Gold der Azteken zu finden. Werden sie Montezumas Fluch zu spüren bekommen?Das beantwortet die amerikanische Dokumentationsreihe, die Kabel Eins Doku ab Sonntag, den 6. August, um 20.15 Uhr ausstrahlt. Drei Teams, jeweils ausgestattet mit unterschiedlichen Theorien über den Verbleib des verschwundenen Goldes der Azteken, beginnen die größte Schatzsuche ihres Lebens. Ob Audio-Aufzeichnungen, alte Dokumente oder vergilbte Landkarten – jeder Hinweis könnte Gold wert sein.«Lost Gold of the Aztecs» ist mit Daniel Dillmann, Derrick Dillmann und Gabriel Villescas besetzt. Die achtteilige Reihe wurde von History beauftragt. Regie führten Decker Watson und Pete DeLasho. Die Firma American Chainsaw drehte die Reihe, die am 29. März 2022, in den Vereinigten Staaten von Amerika Premiere hatte.