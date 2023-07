Nachtschwärmer können «The Pier» schauen

TV-News

Der Pay-TV-Sender Sat.1 Emotions wird die Serie der «Haus des Geldes»-Erfinder ab August wiederholen.

Álex Pina und Esther Martínez Lobato, die Masterminds hinter «Haus des Geldes», haben in den Jahren 2019 und 2020 die Seriefür den spanischen Pay-TV-Channel Movestar+ umgesetzt. Die Serie erzählt die Geschichte von Alejandra „Álex“ Leyva und Verónica Alfaro, die sich nach dem Selbstmord von Óscar León Faus wiedertreffen, mit dem sie, ohne voneinander zu wissen, parallel zusammengelebt haben. Álex ist eine perfektionistische Architektin, die in der Großstadt Valencia lebt.Verónica hingegen ist eine entspannte Person, die mit ihrer Tochter im Nationalpark Albufera lebt. Álex beschließt, Verónica unter einer anderen Identität und dem Namen Martina zu kontaktieren. Sie gibt vor, ein freies Leben auf dem Land genießen zu wollen. Doch sie will wissen, warum ihr Mann gelogen und sich in eine andere Frau verliebt hat und was in der Nacht, in der er starb, wirklich passiert ist.Sat.1 Emotions wird die 16-teilige Serie ab Freitag, den 11. August, wiederholen. Der Fernsehsender wird allerdings die Wiederholung erst ab 23.50 Uhr vornehmen und auch noch zwei Episoden zeigen, sodass die Fernsehzuschauer lange wach bleiben müssen. Die Serie ist dann auch bei Joyn aufrufbar."Mit dieser oft leiseren, eher betrachtenden Serie hat Álex Pina das Terrain, das ihn berühmt gemacht hat, ein wenig verlassen und sich von der schier manischen Crash-Boom-Bang-Dramaturgie des betont zügig erzählten «Haus des Geldes» verabschiedet", urteilte Quotenmeter