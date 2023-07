US-Fernsehen

New York Jets-Doku startet in zwei Wochen

Fabian Riedner von 23. Juli 2023, 10:00 Uhr

HBO, NFL Films und die New York Jets kündigen «Hard Knocks: Training Camp with the New York Jets» an.

HBO und NFL Films tun sich diesen Sommer für «Hard Knocks: Training Camp with the New York Jets» zusammen. Die fünfteilige Serie startet am Dienstag, den 8. August um 22:00 Uhr auf HBO und kann auf Max gestreamt werden. Weitere einstündige Episoden werden an den folgenden Dienstagen zur gleichen Zeit ausgestrahlt, bis zum Staffelfinale am 5. September.



Die Doku-Reihe wird die 18. Ausgabe der 18-fach mit dem Sports Emmy ausgezeichneten Serie sein, in der Kamerateams im Trainingslager der Jets in Florham Park, N.J., eingesetzt werden. um zu dokumentieren, wie Head Coach Robert Saleh sein Team aus jungen aufstrebenden Stars und prominenten Veteranen - allen voran der vierfache NFL MVP Aaron Rodgers, die Offensive und Defensive Rookies of the Year Garrett Wilson und Sauce Gardner sowie die Defensive All-Pros C.J. Mosley und Quinnen Williams - auf die kommende NFL-Saison vorbereitet.



"NFL Films hat eine lange und geschichtsträchtige Beziehung zu den Jets, von den frühen Tagen der AFL und Joe Namaths '#1'-Gruß nach dem Super Bowl III bis hin zu The Sack Exchange und dem ersten Auftritt des Teams in Hard Knocks mitten im Back-to-Back AFC Championship Game", sagte Patrick Kelleher, Executive Producer, NFL Films. "Die Jets 2010 haben das Profil und den Erfolg von «Hard Knocks» für immer verändert. Dieses Jets-Team hat Football zu einem Erlebnis für die Fans gemacht. Jetzt freuen wir uns auf eine neue Partnerschaft mit dieser ikonischen Organisation und HBO, um ein weiteres Kapitel NFL- und TV-Geschichte zu schreiben, mit großartigen Persönlichkeiten und einem Team, das nach neuen Höhen des Erfolgs strebt".

