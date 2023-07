«Battle on the Beach» war ein Erfolg

US-Quoten

Der Fernsehsender HGTV zieht eine positive Bilanz.

Die jüngste Staffel von, dem beliebten HGTV-Wettbewerb zur Renovierung und Gestaltung von Häusern am Meer, hat eine starke Leistung für den Sender erbracht und seit der Premiere am Sonntag, 4. Juni, um 21.00 Uhr mehr als 14 Millionen Gesamtzuschauer im linearen Fernsehen und Streaming erreicht. Die dritte Staffel erreichte bei den Erwachsenen 25-54 ein durchschnittliches Live-Plus-Drei-Tage-Rating von 0,55 und bei den Frauen 25-54 ein Live-Plus-Drei-Tage-Rating von 0,70 - ein Anstieg von 64 Prozent bzw. 62 Prozent gegenüber den vorangegangenen sechs Wochen.Auch bei den älteren Zuschauern schnitt «Battle on Beach» gut ab, mit einer durchschnittlichen L3-Quote von 0,60 bei den gehobenen Erwachsenen 25-54 und einer L3-Quote von 0,82 bei den gehobenen Frauen 25-54, was einer Steigerung von 63 Prozent bzw. 76 Prozent gegenüber den vorherigen sechs Wochen entspricht. Battle on the Beach rangierte unter den Top 5 der Kabelprogramme bei den Erwachsenen 25-54, den Frauen 25-54, den gehobenen Erwachsenen 25-54 und den gehobenen Frauen 25-54 in der Sonntagszeit von 21 bis 22 Uhr.„HGTV-Fans sind unersättlich, wenn es um Wettbewerbsserien geht, und «Battle on the Beach» bietet die hochkarätige Renovierungsherausforderung gepaart mit einer wunderschönen Kulisse, nach der sie sich sehnen", sagte Loren Ruch, Head of Content, HGTV. "Die gutmütige Rivalität zwischen den Network-Stars Ty, Alison und Taniya, die durch die knallharte Kritik der Baeumlers unterstrichen wird, ist eine unverzichtbare Kombination, die jeden Sommer Millionen von Zuschauern anlockt."