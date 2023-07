«Chelsea Detective» geht weiter, «Lace» kommt bei ALLBLK

US-Fernsehen

Gleich drei neue Spielfilme werden im August ausgestrahlt. Unter anderem eine Produktion mit Owen Wilson.

Diesen August feiert AMC Networks mit dem Staffelfinale vonmit Zahn McClarnon und Kiowa Gordon in den Hauptrollen, der Rückkehr des Acorn TV-Hits(ab 28. August) für Staffel zwei mit Star Adrian Scarborough und einer doppelten Dosis Sundance Now-Krimis, darunter die Rückkehr des Anthologie-Thrillers(ab 31. August) und die neue israelische Serie(ab 10. August).Den ganzen Monat über laufen auf AMC+ auch beliebte Serien an, darunter(ab 24. August) mit Sandra Oh und Jodie Comer,(ab 17. August) mit Pierce Brosnan und der Kritikerliebling(ab 6. August) mit Wyatt Russell, der sein fünfjähriges Bestehen feiert und ab dem 6. August in voller Länge zu sehen ist.AMC+ bietet weiterhin jede Woche Filmpremieren, darunter(4. August) von IFC Films mit Owen Wilson und Monica mit Patricia Clarkson («State of the Union»), sowie die Shudder Originals(11. August) und(18. August). Diese Filme, Serien und mehr gesellen sich zu einem umfangreichen Katalog von fesselnden Dramen, beliebten Franchises, mit Spannung erwarteten Filmen und aktuellen Sammlungen auf AMC+, Acorn TV, ALLBLK, Shudder, Sundance Now und dem auf Anime spezialisierten HIDIVE, den ganzen Monat lang.