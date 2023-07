RTL Crime erzählt von «Sunshine Slayings»

TV-News

Die sechsteilige Dokumentation erzählt ab September von Killern im Urlaub.

Ab Freitag, den 1. September 2023, strahlt der Fernsehsender RTL Crime die neue sechsteilige Dokumentationsreiheaus. Die kanadische Produktion von Sunshine One Productions und Fairpoint Films stammt aus dem Jahr 2022. Die Reihe beantwortet die Frage, was passiert, wenn sich eine Reise ins Paradies in einen blutigen Albtraum verwandelt.Exotische Urlaube, für die manche Menschen ihr ganzes Leben lang sparen, können von einem Augenblick zum anderen durch schreckliche Gewalt auf den Kopf gestellt werden. Dass das des Öfteren passiert, zeigt die Doku «Sunshine Slayings – Killer im Urlaub». In jeder Folge wird ein echter Mord untersucht, der sich an einem exotischen Ort ereignet, während die Opfer eigentlich die Reise ihres Lebens genießen wollten. Weiße Sandstrände und azurblaues Wasser färben sich rot vor Blut, wenn die Opfer von einer unaussprechlichen Tragödie heimgesucht werden.Ihre Familien suchen nach Antworten und versuchen, die Teile des Verbrechens zusammenzusetzen. All das geschieht in einer atemberaubend schönen und doch gefährlichen Welt, in der die Kultur völlig anders ist und man manchmal nicht einmal der Polizei trauen kann.