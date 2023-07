«Halbpension mit Schmitz» wird wieder besser

Quotennews

Seit dem 30. Juni läuft «Halbpension mit Schmitz XXL» bei Sat.1 in der Primetime an Freitagen. Gestern gab es einen neuen Bestwert.

Nach einem kurzen Zwischenstufe erholt sichsichtlich. Das neue Format startete am 30. Juni mit ordentlichen 0,79 Millionen Zuschauern, was jedoch lediglich 3,7 Prozent am Markt brachte. Ralf Schmitz und der Bällchensender konnten einigermaßen zufrieden sein, doch konnte das Format die Performance nicht halten. Es ging runter auf 0,67 und in der vergangenen Woche auf 0,56 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil sank auf 2,9 Prozent.Wenn auch die Zielgruppe bessere Ergebnisse lieferte, ging es von 9,3 Prozent auf bis zu 6,3 Prozent runter. Die vierte Folge riss das sprichwörtliche Ruder herum. Gestern schauten 0,94 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei Sat.1 zu, der Marktanteil steigt damit auf 4,3 Prozent. Auch in der Zielgruppe war ein neuer Bestwert drin, 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für starke 9,6 Prozent.Im Vorfeld des Sendetages glänzte eine Folgeum 13:00 Uhr. Am Muttag schauten starke 0,69 Millionen Zuschauer zu, so waren 10,1 Prozent am Gesamtmarkt möglich. Zusätzlich zeigten sich gute 0,11 Millionen Umworbene, hiermit waren gute 9,4 Prozent drin.