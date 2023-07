Tagessieg für «Harter Brocken»-Wiederholung

Quotennews

Was das ZDF am Freitag kann, sichert sich am Samstag das Erste. «Die Giovanni Zarrella Show» zeigt sich besser als im April.

Die öffentlich-rechtlichen Kollegen tauschen innerhalb eines Wochenendes im Sinne der Primetime-Programmierungen kurzerhand die Rollen. Am Freitag schickt das ZDF eine Krimi-Wiederholung ins Rennen und gewinnt die beste Reichweite des gesamten Sendetages, am Samstag entscheidet sich das Erste für eine Wiederholung von «Harter Brocken». Und gewinnt die beste Reichweite des gesamten Sendetages, so einfach kann es sein.holt sich starke 4,06 Millionen Zuschauer und damit überzeugende 20,9 Prozent Marktanteil. Bei der Premiere des Falls im Mai 2021 schauten 7,27 Millionen zu, der Marktanteil war mit 23,4 Prozent jedoch nicht wirklich viel höher.Die jüngeren Zuschauer im Alter von 14 bis 49 Jahren konnten damals 12,8 Prozent am Markt blockieren, hierzu brauchte es 0,95 Millionen Zuschauer. Gestern schaffte es das Erste auf "nur" 0,35 Millionen Jüngere, erneut ist jedoch der Marktanteil mit 10,8 Prozent nicht essenziell geringer. Aus dem ZDF sollte in der Primetimekonkurrieren, jedoch schaffte es die abendfüllende Show auf lediglich 3,40 Millionen Zuschauer, was jedoch ebenfalls guten 18,0 Prozent am Markt entsprach. Die Jüngeren kamen mit 0,34 Millionen auf 10,1 Prozent. Damit wendet sich das Blatt der ZDF-Show etwas, zuletzt war das Interesse von 4,07 Millionen Zuschauern im Februar auf 3,07 Millionen im April gefallen.Im Anschluss an die Primetime im Ersten gab es mitweiter spannende Inhalte. Die Reichweite sank im Gesamten auf 2,92 Millionen Zuschauer, die jüngere Zuschauerschaft reduzierte sich auf 0,23 Millionen. In Marktanteil gesprochen, waren demnach 15,7 und 6,5 Prozent an den Märkten möglich.