Negativ-Rekord zum Start der 3. Staffel «Big Bounce»

Quotennews

Nach mehreren Jahren hat «Big Bounce» den Sprung zurück ins RTL-Programm geschafft. Und ist mitten im Sommerloch gelandet.

Throwback 10. März 2019, RTL schickt vorerst die letzte Episodean den Start. Es schauen 1,8 Millionen Zuschauer nach Köln, der Marktanteil ist mit 5,7 Prozent nicht gerade spektakulär. Die Zielgruppe scheint auch nicht zum wirklich großen Sprung ansetzen zu können, 0,97 Millionen Umworbene sorgen für 9,7 Prozent am entsprechenden Markt. Schlechter lief es in der Zielgruppe zuvor nie für die Show, die Gesamtreichweite war einzig bei einer Ausstrahlung schlechter. Es zeichnete sich deutlich ab, «Big Bounce» braucht eine Pause. Und die bekam das Format, über vier Jahre wird bei RTL nicht gesprungen.Bis gestern. «Big Bounce» verändert am Konzept nicht wirklich etwas, zwei Athleten, ein Parcours, der oder die Schnellere gewinnt, es moderieren und kommentieren Wolff-Christoph Fuss und Daniel Hartwich, Matthias Opdenhövel ist nicht mehr dabei. Was sich jedoch rapide geändert hat, ist der Zuspruch der Show. Es schauten lediglich 0,99 Millionen Zuschauer das Comeback der Primetime-Show, der Marktanteil ist eher mäßig gut bei 5,1 Prozent. Noch düsterer wirkt die Zielgruppe mit 0,36 Millionen Umworbenen, die jedoch für gute 10,9 Prozent verantwortlich sind. Gewissermaßen bietet dieses Comeback also Licht und Schatten. Auf der einen Seite floppen 10,9 Prozent keinesfalls und RTL gewinnt mit dieser Gesamtreichweite das Rennen, um die erfolgreichste Primetime-Platzierung der privaten Sender gestern - auf der anderen Seite lief es mit der Show in beiden Zuschauerkategorien noch nie schlechter. Mit Abstand.Noch verdeutlicht wird die prekäre Situation für RTL wohl dann, wenn der Blick auf den internen Reichweiten-Vergleich fällt. Dass nun «RTL Aktuell» als News-Format mit 1,78 Millionen Zuschauern die Primetime hinter sich lässt, wird zu verkraften sein. Ebenso liegen «Das Wetter» und das «Klima Update» mit 1,54 und 1,13 Millionen Zuschauern vor, jedoch ist auch dies im Sinne der News-Formate weniger schwer zu wiegen. Problematisch dürfte jedoch der Sieg vonwerden. Um 14:45 Uhr holt der TV-Richter bessere 1,00 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil glänzt mit 11,2 Prozent. Gegen das Nachmittagsprogramm sollte das Comeback einer Primetime-Show dann doch ankommen. Oder?