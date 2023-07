Der Primetime-«Bond» funktioniert weiter

Quotennews

ProSieben zeigt seit einigen Wochen «James Bond»-Filme in der Freitags-Primetime. Mit Erfolg.

Spielfilme im linearen Fernsehen bringen nichts mehr. So könnte man urteilen, doch beweist ProSieben seit einigen Wochen das genaue Gegenteil. Den Anfang machteam 09. Juni vor guten 1,33 Millionen Zuschauer. Dem Unterföhring-Sender dürften vor allem die 11,7 Prozent von 0,43 Millionen Umworbenen gefallen haben.Ohne auf jeden einzelnen Freitag einzugehen, die rote Sieben konnte die Quote und die Reichweite weitestgehend halten und teilweise auch verbessern. Fester sollteperformen und mit 1,40 Millionen Zuschauern lief es sehr gut. Gute 6,9 Prozent am Markt, der Marktanteil wird gefallen haben. Mit 0,33 Millionen Werberelevanten passte auch die Zielgruppen-Leistung, 8,6 Prozent.Im Anschluss zeigte ProSieben . Es folgten weiter ordentliche 0,58 Millionen Zuschauer im Gesamten, der Marktanteil sank leicht auf 6,4 Prozent. Die Zielgruppe reduzierte sich auf 0,18 Millionen Umworbene, womit jedoch der Marktanteil bei 8,5 Prozent nahezu gleich blieb.