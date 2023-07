Neuer Bestwert für «Fußball-WM» - «Tour de France» im Endspurt

Quotennews

Die sportlichen Ereignisse beschränken sich aktuell im TV auf den «FIFA Women's World Cup 2023» und die «Tour de France». Beide Events präsentieren sich grandios.

Tag drei desaus Australien und Neuseeland. Im Ersten wurden drei von vier Partien im linearen Fernsehen platziert, wobei nicht immer live.wurde bereits Ortszeit Deutschland um 03 Uhr in der Nacht gespielt, um 08:30 Uhr zeigte das Erste hier also die Highlights,um 09:00 Uhr war dann ein "richtiges" Live-Spiel, wie auchum 11:30 Uhr. Die vierte Partie des Spieltages,, schaffte es nicht ins Programm.Die frühe Highlight-Showholte ordentliche 0,59 Millionen Zuschauer zum Ersten, der Marktanteil passt mit 14,8 Prozent. Jüngere Zuschauer wollten lediglich 0,09 Millionen einschalten, es kamen so 12,4 Prozent zusammen. Kein schlechter Start, jedoch legte das dann erste richtige Live-Spiel beachtlich zu.holte ab 09 Uhr starke 1,23 Millionen Zuschauer ab, der Marktanteil schnellte so auf 23,9 Prozent hoch. Die jüngeren Fernsehenden kamen mit 0,19 Millionen auf bessere 17,1 Prozent. Doch der Fußball der Frauen wollte nicht nachlassen. Mit dem Spielsteigerte sich das Interesse auf 1,61 Millionen Zuschauer, der Marktanteil sank leicht auf 22,9 Prozent. Besser lief es aus Sicht der Gesamtreichweite in diesem Turnier noch nie. Die Jüngeren legten mit 0,29 Millionen nochmal sichtlich zu, der Anteil am Markt betrug 19,0 Prozent. Auch dies ist ein neuer Rekord für das Turnier.Etwas später am Tag schaltete das Erste zur 20. Etappe der. Die Radler mussten von Belfort nach Le Markstein Fellering strampeln, es galt 133,5 Kilometer zu bezwingen. Die vorletzte Etappe entschied vor 1,52 Millionen Zuschauern Tadej Pogačar für sich, im Gesamtklassement führt Jonas Vingegaard. Im Alter von 14 bis 49 Jahren konnten 0,24 Millionen Zuschauer definiert werden, es ergaben sich am entsprechenden Markt so 12,7 Prozent. Insgesamt waren 16,5 Prozent Marktanteil möglich.